Adevărul despre relația lui Pescobar cu Larisa! Mulți credeau că formează un cuplu cu tânăra de 25 de ani: „Am viață liniștită cu ea”

In articol:

Paul Pescobar este unul dintre cei mai cunocuți și controversați oameni de afaceri din București. Restaurantele pe care le deține sunt mereu pline datorită serviciilor de calitate, dar și a ceea ce el lasă să se vadă pe rețelele de socializare.

Acolo, însă, pe lângă partea profesională a vieții, mulți au observat și o legătură specială între el și angajata sa, Larisa.

Citește și: Andreea Mantea l-a iertat! După 8 ani, din nou împreună! Împăcarea anului: "Îți acord a doua șansă"

Paul Pescobar și Larisa, parteneri în afaceri și... atât

Tânăra de 25 este manager la unul dintre restaurantele lui Pescobar, dar și mâna dreaptă a acestuia. Cei doi au o relație profesională, dar și una prietenească, care se întinde și dincolo de granițele proiectelor de muncă.

Aparițiilor lor în mediul online au creat controverse, astfel că acum, în emisiunea ”Fiță cu Adiță”, cei doi au spus adevărul.

Pe canalul de YouTube TheXclusive, Paul și Larisa au ținut să clarifice speculațiile apărute public, cum că ar forma un cuplu.

Pescobar mărturisește că fără Larisa nu ar putea fi un om de afaceri de succes, dar liniștit, care să-și trăiască viața personală la cote maxime.

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Însă, nu doar el se bucură de plimbări ori lucruri materiale scumpe, ci și angajata sa, de care are mare grijă.

Asta pentru că, după cum spune el, dacă are de unde da, atunci îi bucură și pe alții.

„Am viață liniștită cu Larisa, că are grijă de oameni, de calitatea serviciilor, de afacere. Băi, frate, ea e numărul unu. Ea e partea frumoasă a business-ului, mai am și o parte masculină. Mai e încă un manager (n.r- pe lângă Larisa), dar ei se completează și fac această echipă care pe mine mă lasă liniștit să plec în vacanțe, să fac tiktok-uri și am camerele instalate pe telefon și jur că nu mă uit la ele”

Adiță: Ați fost vreodată împreună?

Pescobar: La mare sau la munte?

Adiță: La mare.

Pescobar: Da, am fost la Constanța, când am avut eveniment la Camera de Comerț. Deci am fost.

Adevărul despre relația lui Pescobar cu Larisa [Sursa foto: Captură video]

Citește și: Jador, dezvăluiri emoționante din casa părintească! Când a auzit, mama lui a izbucnit în lacrimi: „M-am rugat de când eram mic”

De cealaltă parte, dacă ea este pentru Pescobar o angajată de nota zece, Larisa, întrebată de Adiță care sunt sentimentele ei pentru șeful său, aceasta a surprins pe toată lumea.

Evitând inițial răspunsul, bruneta a recunoscut apoi că, de fapt, ceea ce o leagă de Paul Nicolau, acesta fiind numele său real, este munca și felul în care acesta a reușit în viață.

Adiță: Tu ești îndrăgostită în acest moment de șeful tău?

Larisa: Sunt îndrăgostită de tot ce e el ca om, dar nu cu alți ochi.