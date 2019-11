”Ce-a zis că vrea?! Doi băieți?”, a fost declarația făcută, zilele trecute, de Bianca Drăgușanu în timp ce Alex Bodi vorbea cu un reporter Click!, făcându-i pe cei din jur să se întrebe dacă nu cumva este deja însărcinată și acesta ar fi motivul pentru care s-a împăcat cu bărbatul cu care a avut scandaluri violente în public.

Normal, cum Bianca Drăgușanu și viața ei pun pe jar întreaga lume mondenă, dezbaterea despre sarcina pe care ar avea-o frumoasa blondină în compania soțului ei, Alex Bodi, a luat amploare, iar vedeta a primit, probabil, nenumărate telefoane pentru a lămuri situația. Iar sursele noastre susțin că, după discuții cu Bianca Drăgușanu, s-au lămurit. ”Nu, nu este însărcinată. Nu că nu și-ar dori, dar momentan nu este însărcinată. Iar doi băieți și-ar dori ea, nu neapărat Alex Bodi, dar își dorește să devină mamă, din nou, iar el își dorește să fie părinte, din nou. Iar împăcarea cu Alex Bodi era evident că se va petrece, îl iubește prea mult”, ne-a spus sursa noastră.

Mai mult decât atât, se pare că Alex Bodi a reușit să o convingă pe Bianca Drăgușanu că nu va mai avea ieșiri nervoase care să o sperie și din cauza cărora să se vorbească despre violența dintre ei doi. ”El i-a promis că nu o va mai atinge după ce au discutat de copii. Bianca i-a explicat că nu și-ar putea permite să rămână însărcinată și să pățească ceva dacă se petrece vreun episod... El s-a înmuiat imediat, i-a dat dreptate și, zic eu, vor uita de divorț”, ne-a mai spus sursa citată.

”Pe data de 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discuții apar pe tema asta. Ne dorim amândoi lucrul acesta. Cred că timp de un an de zile, am cam făcut-o pe ea femeie, am ridicat-o la alte înălțimi decât se aștepta, nu vreau să intru în alte detalii, doar vreau să specific că omul care a dormit la ea în casă să-i spunem doamnei Bianca că ridichile stau în pământ. Am dormit la ea în casă pentru că așa am căzut de acord, eu aveam casă în București.

, a declarat Alex Bodi într-o emisiune de televiziune.

Bianca Drăgușanu. scandal și împăcări cu Alex Bodi! Totul după scenele violente din public

Pe de altă parte și Bianca Drăgușanu continuă scandalul cu Alex Bodi, astfel că apropiatele frumoasei blonde merg pe varianta că, de la cearta din parcarea unui restaurant, de acum câteva săptămâni, și cea de zilele trecute, în care se părea ea că nu mai suportă, și vrea să se arunce în fața unei mașini, vedeta a ajuns la concluzia că totul are un sfârșit! ”Nu mai comentez nimic despre relația care tocmai s-a încheiat, pentru că viața merge înainte, eu sunt un om pozitiv care nu va recurge niciodată la gesturi extreme și care este foarte mândru de realizarările și de deciziile lui. Sunt un om hotărât și, în momentul ăsta, sunt mai hotărâtă ca niciodată să divorțez. Și voi divorța pe 3 decembrie”, a scris Bianca Drăgușanu pe contul ei de socializare, lămurind astfel relația cu Alex Bodi. Evident, după s-a gândit mai bine, iar acum între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi totul este... roz.