Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au ajuns deja la capătul căsniciei, după scandalurile teribile din ultimele săptămâni, mai ales că unele dintre acestea au fost catalogate ca fiind violente.

E adevărat, câteva asemenea episoade în care Bianca Drăgușanu pare agresată de Alex Bodi au fost filmate și publicate în presă, ieșind la iveală, astfel, problemele pe care le au cei doi în cuplu. Doar că, pare-se, momentele surprinse de camerele de luat vederi sunt doar o mică parte din ceea ce se petrece între ei. De altfel, în ultimele luni, Bianca Drăgușanu a povestit amicelor sale ce se întâmplă în intimitatea cuplului dintre ea și Alex Bodi. ”Bianca a povestit, încă de dinainte de a se căsători, că sunt niște probleme. Că Alex este foarte impulsiv, că ar fi agresat-o, dar nu povestea prea multe. Era convinsă că va reuși să îl liniștească... Nu se plângea des, dar adeseori era speriată de ieșirile lui și de felul cum interacționau. Când am întrebat-o de ce s-a căsătorit totuși cu Alex dacă el e violent, a răspuns simplu: că îl iubește și îl iartă...”, ne-a spus o prietenă apropiată de-ale Biancăi Drăgușanu.

Acum însă, că a fost anunțat divorțul, Bianca Drăgușanu a fost surprinsă în repetate rânduri în timp ce avea discuții nu tocmai liniștite cu (încă) soțul ei și, mai mult decât atât, atingerile schimbate erau departe de a fi mângâieri. ”Toți i-am spus că nu este ok, că nu e normal să trăiești în teroare, cu frică că te bate... Dar ea spera, zicea că îl iubește, noi ziceam să anunțe măcar Poliția când se întâmplă ceva... Dar ea îl ierta de fiecare dată, se împăcau imediat...”, ne-a mai spus sursa citată.

Alex Bodi, declarație despre despărțirea de Bianca Drăgușanu! ”Vom divorța, am luat decizia de comun acord”

”Pe data de 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discuții apar pe tema asta. Ne dorim amândoi lucrul acesta. Cred că timp de un an de zile, am cam făcut-o pe ea femeie, am ridicat-o la alte înălțimi decât se aștepta, nu vreau să intru în alte detalii, doar vreau să specific că omul care a dormit la ea în casă să-i spunem doamnei Bianca că ridichile stau în pământ. Am dormit la ea în casă pentru că așa am căzut de acord, eu aveam casă în București. Eu i-am tratat fetița ca pe un copil de-al meu, o mamă și o doamnă de afaceri nu postează ce postează ea și nu face ce face pentru a-și arăta maturitatea. Normal că în fiecare cupluri există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e”, a declarat Alex Bodi într-o emisiune de televiziune.

Bianca Drăgușanu continuă scandalul cu Alex Bodi! Totul după ultimele scene violente din public

Pe de altă parte și Bianca Drăgușanu continuă scandalul cu Alex Bodi, astfel că apropiatele frumoasei blonde merg pe varianta că, de la cearta din parcarea unui restaurant, de acum două săptămâni, și cea de zilele trecute, în care se părea ea că nu mai suportă, și vrea să se arunce în fața unei mașini, vedeta a ajuns la concluzia că totul are un sfârșit! ”Nu mai comentez nimic despre relația care tocmai s-a încheiat, pentru că viața merge înainte, eu sunt un om pozitiv care nu va recurge niciodată la gesturi extreme și care este foarte mândru de realizarările și de deciziile lui. Sunt un om hotărât și, în momentul ăsta, sunt mai hotărâtă ca niciodată să divorțez. Și voi divorța pe 3 decembrie”, a scris Bianca Drăgușanu pe contul ei de socializare, lămurind astfel relația cu Alex Bodi.