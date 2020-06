In articol:

Emily Burghelea a vorbit, în mare, despre motivele demisiei sale de la Acces Direct, ea explicând, în câteva fraze ce a determinat-o să facă acest gest care a șocat lumea televiziunii și care, de fapt, se vrea un semnal de alarmă cu privire la tratamentul la care a fost supusă Vulpița.

”Vulpița a dormit, de mai multe ori, acasă la Emily Burghelea. Iar cele două au stat foarte mult de vorbă, mai ales că Vulpița se adăpostea la ea atunci când se temea că va fi agresată. Iar Vulpița găsise în Emily Burghelea o confidentă și a început să îi dezvăluie tot felul de lucruri din viața ei, lucruri pe care nu a avut curaj să le spună, în ciuda show-ului, nici măcar la televizor.

S-a plâns că, de-a lungul timpului, a fost adeseori agresată, că se teme de Viorel, dar i-a spus că a încercat să vorbească și cu cei din producție. Iar replicile acestora au fost, de fiecare dată, nepăsătoare”, susține sursa WOWbiz.ro.

Câmd a decis Emily Burghelea să spună tot

Acela a și fost declicul și momentul în care Emily Burghelea a decis să se implice, cu adevărat.

”Îi era milă de Vulpița. A și plâns când a aflat de abuzurile la care a fost supusă, așa că a vrut să se implice, cu adevărat, pentru a o ajuta pe Vulpița. A mers la cei din producție, la Mirela Vaida, a vorbit cu ei, dar s-a izbit de un zid. I s-a spus că dacă nu îi convine, poate să își vadă de drum. De aceea a și luat decizia să își dea demisia în direct, știa că trebuie cumva să atragă atențuia asupra fenomenului violenței împotriva femeilor și, la cât a fost de fermă cu șefii de acolo, știa că nu mai are multe zile în emisiune.

Emily a fost șocată de felul în care lumea tăcea, de neimplicarea în cazul Vulpiței, de dragul audienței. A spus că ea nu poate să tacă, că nu poate să accepte să gireze un continuu abuz împotriva unei femei prinse în capcana violenței”, ne-a mai spus sursa citată.

De altfel, cu ceva vreme în urmă, Emily Burghelea a și spus, pe conturile ei de socializare, că a luat-o acasă la ea pe Vulpița pentru că vedeta show-ului era în pericol din cauza lui Viorel. ”Ma uitam la pozele vechi cu Shiny (cățelul lui Emily Burghelea, n. red.) si am dat peste aceasta, de cand a ramas Veronica la mine. Va aminintiti? S-a certat atunci cu Viorel si nu avea unde sa doarma. Am luat-o la mine, si vreau sa va spun ca e o fata cu un suflet tare bun. Ne-am distrat! M-a ajutat sa pun masa, sa o strang, ne-am uitat la un film, ne-am jucat cu Shiny”, spunea Emily Burghelea.

Emily Burghelea le-a dat dreptate fanilor ei care au sfătuit-o de mai multă vreme să își dea demisia. „Știu că de-a lungul timpului mulți dintre voi mi-ați spus că nu e în regulă să fac parte din acest format, dar în momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni nu am mai putut să fac parte din chestia asta pentru că am realizat și eu că nu este în regulă ce se întâmplă”, a explicat Emily Burghelea.

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a mai spus Emily Burghelea.

Fosta asistentă tv a spus că nu a putut să treacă cu vederea faptul că cei din producție au trecut cu vederea suferința Vulpiței.

„Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentru că e nasol”, a spus Emily Burghelea în încheierea vlog-ului.