In articol:

Adi de la Vâlcea e primul manelist veteran care a vorbit în termeni laudativi la adresa lui Jador. Interpretul explică ascensiunea fulminantă a lui Jador și spune că, spre deosebire de generația din care el face parte, a avut norocul să se poată promova pe Youtube. Adi de la Vâlcea susține că tânărul lui coleg are calități indiscutabile și că va duce mai departe stilul pe care al îl abordează deja de două decenii.

Adi de la Vâlcea: ”Jador a fost omul potrivit la locul potrivit”

”Jador este un băiat care a fost omul potrivit la locul potrivit, în timpurile potrivite. E un norocos, și eu, la vremea mea am fost ceva de genul ăsta. Și eu poate am fost controversat la vremea mea. Totdeauna a fost un conflict între generații. Cei vechi i-au digerat greu pe cei noi. Tocmai de asta nu mi-aș permite să vorbesc rău, dar nici nu am ce să vorbesc rău, sincer. Pentru că sunt lucruri firești care se întâmplă. Se mai schimbă muzica, genul... Dacă n-ar fi apărut o generație nouă atunci ar fi fost o problemă, atunci am fi avut noi o vină, pentru că n-am reușit să perpetuăm genul ăsta. La un moment dat, noi ne opream și genul nostru dispărea.

”Noi nu mai putem să facem tumbe”

Se mai întâmplă ca cei vechi să-i digere mai greu pe cei noi. Suntem învățați cu asta, repet, și eu când am apărut eram la fel. Ce pot să zic despre Jador... Vedeți, în rețeta succesului nu e de ajuns să pui, ca într-o mâncare, carne, dacă nu ai sare cât trebuie, piper, etc. Jador are din fiecare câte ceva. Are și el lipsurile lui, dar acum la ora asta, are o rețetă bună. Eu mă bucur că a apărut, deja face muzica mai frumoasă, mai atractivă, cântă cu Guess Who, cu Alex Velea. Asta e bine, fuzionează cu alți artiști din alte genuri, ceea ce n-au făcut înaintașii lui și colegi de-ai mei. Și puteau s-o facă la vremea aia. Bravo lui, dacă se cizelează puțin la vorbit, îi văd o carieră foarte frumoasă.

Dacă pe vremea noastră era Youtube-ul, la fel ar fi fost, explozia de zeci de milioane. Noi, acum suntem în vârstă, nu ne mai stă bine să facem tumbe, iar cei noi cântă după vârsta pe care o au. Pe Youtube e mult tineret, e normal să-i vadă pe ei”, a explicat Adi de la Vâlcea pe canalul său de Youtube.