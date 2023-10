Adi Popa la „cuțite” cu noul său club! „Motoreta” își reclamă echipa pentru discriminare

In articol:

Adrian Popa a fost proaspăt adus la Concordia Chiajna în luna iulie a acestui an, din poziția de jucător liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea contractuală cu CSA Steaua. Jucătorul experimentat, triplu campion al României cu FCSB, a fost titular doar în primele patru etape ale eșalonului secund al fotbalului românesc, ulterior fiind exclus din lot, nemaiprinzând niciun minut la formația dirijată

„Motoreta” își reclamă echipa pentru discriminare

de

Adi Popa deține în palmaresul său personal 24 de selecții în tricoul echipei naționale a României. El declară că tehnicianul Erik Lincar i-ar fi transmis că nu este mulțumit de modul în care se pregătește atât fizic, cât și tactic, motivul principal al excluderii lui din lot. „Motoreta” reclamă tratamentul la care a fost supus de noul său club și își caută dreptatea prin intermediul comisiilor, solicitând plata integrală a contractului său.

„Concordia Chiajna a încălcat contractul cu mine și prin tratamentul aplicat a denunțat unilateral contractul. Eu nu am nicio problemă că am fost numai în tribună, pentru că nu am semnat contract de titular. Nu există la nicio echipă asta.

Eu am cerut, printr-o hârtie la AFAN, când am fost exclus din lot, pe 1 septembrie, să mi se respecte contractul și să mă antrenez normal cu echipa, nu singur. La acea hârtie nu mi s-a răspuns nici până azi, iar 30 de zile m-am antrenat singur în marea majoritate- în unele zile chiar și fără doctor și antrenor, în alte zile făceam doar 5 minute de încălzire cu echipa și în rest pe margine câte 8-9 kilometri pe margine de alergare, în timp ce echipa avea joculețe, posesii, finalizare. Eu nu participam activ la antrenamente, iar mie nu mi se pare un mod profesionist de a trata jucătorul. Țin să precizez că eram singurul jucător în situația aceasta.

A fost o perioadă frustrantă și destul de grea. Nu e ușor, la un meci se aleargă 10 kilometri, dar să faci zi de zi aproape același lucru?!

Am încercat să vorbesc cu cei din club timp de o lună. În toată această perioadă eu nu participam la ședințele video, la mesele echipei. Din contră, am fost dat afară de la câteva. Din punctul meu de vedere, nu a fost un mod profesionist de a se comporta un club cu un jucător. Vor decide comisiile dacă am sau nu dreptate. Le-am tot spus că am venit să joc, să-i ajut să promovăm, am cele mai bune intenții, dar de pe margine, antrenându-te singur, nu ai cum să pui intențiile în practică.

Nu mă gândeam că la vârsta mea și după cariera avută să ajung într-o situație de genul la Concordia Chiajna. Dacă derulăm timpul, eu am mai avut o promovare la care am contribuit decisiv. După aceea, în Liga 1, am avut un sezon extraordinar cu domnul Reghecampf și cred că încă sunt cel mai transfer din istoria clubului. Am și adus bani în club pe lângă prestațiile avute. 500.000 de euro era o sumă importantă la vremea respectivă.

Erik Lincar mi-a spus că își dorea mai multă implicare la antrenamente. Eu i-am spus că mă antrenez. După aceea, m-a trimis să mă antrenez singur și atât. Nu știu dacă antrenorul a făcut asta singur sau cu ajutorul clubului, adică susținut de club. La ce mi s-a întâmplat în această perioadă te gândești că oamenii m-au adus doar pentru a-mi face rău.

N-am nicio așteptare. Vor spune comisiile dacă au încălcat contractul și vor fi sancționați cu interdicție la transferuri și cu ce atrage de la sine chestia asta- plata integrală a contractului. Dacă comisiile vor spune că așa este corect, mergem mai departe până la TAS și vedem ce spun și cei de acolo”, a declarat Adrian Popa, pentru PRO TV.

Adi Popa [Sursa foto: Instagram Adi Popa]

Replica din partea președintelui Concordiei Chiajna

Cristian Tănase, președintele clubului din liga secundă , Concordia Chiajna, se apără de acuzațiile fotbalistului, declarând că a făcut tot posibilul ca Adi Popa să aibă condițiile necesare. Oficialul formației ilfovene a menționat că planul jucătorilor ar fi fost Acela de a rămâne sub contract și de a aștepta venirea unui nou antrenor pe banca tehnică pentru a primi o nouă șansă.

„Adi Popa a venit la cererea lui Lincar, având o experiență, un jucător cu ceva în spate, niște performanțe în fotbalul românesc. L-am luat cu brațele deschise și m-am bucurat. Ce s-a întâmplat? Lincar, după 3-4 săptămâni, mi-a spus că anumiți jucători nu se pregătesc așa cum el le trasează sarcinile. Mi-a zis și de Adi Popa și mi-a spus că i-a transmis acest lucru. Adi Popa i-a zis: 'Așa mă pregătesc, ăsta sunt, eu știu ce fac'.

I-am îndeplinit lui Adi Popa tot ce a vrut. A vrut feșe speciale față de alt gen de feșe. L-am tratat cu maximă seriozitate și maximă iubire. Ce s-a întâmplat mai departe? El a fost titular în primele etape. La un meci din Cupa României, antrenorul a odihnit niște jucători și a spus că lasă acasă niște jucători, inclusiv pe Adi Popa, pentru că nu e mulțumit, că nu poate aia, că nu dă cu capul. Alea sunt treburile lor.

După un meci de la Hunedoara, discuția a fost în felul următor. Lincar a spus că nu se mai bazează pe Pană, Mediop și nici pe Adi Popa. Eu eram plecat din țară. Le-am zis să discute cu jucătorii, iar dacă își găsesc echipe, le dăm transferul sau reziliem. Au reziliat doi jucători, Adi Popa a spus că pleacă, dar a cerut o sumă de bani. Eu nu sunt de acord cu așa ceva, am un alt gen de a rezilia cu jucătorii, amiabil, cu plata la zi eventual.

Am spus că nu vreau să fie o situație penibilă. I-am zis să-i dea ce a cerut, până în iarnă salariile. Adi Popa a spus că vrea suma asta la data de, suma asta la data de... i-am aprobat, chiar dacă eram plecat, dar Adi Popa s-a răzgândit. A zis: 'Nu mai plec, rămân aici. Oricum, dacă e o, să-l dați afară pe Lincar și cine vine o să mă bage titular'.

Lincar a auzit și i-a spus: 'Nu mai avem încredere în tine. Tu te pregătești și vedem dacă ne recăpătăm încrederea'. S-a închis perioada de transferuri, a zis că rămâne, că vrea program separat, chestii, că altfel vă trimit notificare. Mai departe, a ajuns și la primarul Chiajnei și i-a spus că e discreditat de antrenor, că nu face antrenament cum trebuie cu el, ci separat. Altă greșeală a lui Adi Popa. A trecut peste mine și a ajuns la primarul Chiajnei, care ne ajută, dar nu se implică, că nu face trafic de fotbal- își dă o părere ca suporter, ca prieten al meu. Ce voia Adi Popa, să mă sune primarul Chiajnei și să-mi dea dispoziție mie sau lui Lincar?

I-am spus apoi că cel mai bine e să realizeze pentru a nu fi o situație penibilă. În vestiar a vorbit că sunt mai multe grupuri, că ăla face atmosferă neplăcută. Deci cam asta a făcut Adi Popa la Chiajna! Mi-a trimis notificare de la AFAN, că e discriminare, dar el se dezbracă în același vestiar, cu același echipament, pe același teren. Preparatorul fizic îi dădea program.

Adi Popa a fost titular 4 meciuri, iar în 4 nu s-a bazat antrenorul pe el. Lincar l-a chemat luni și i-a spus: 'Băi, Adi, am câștigat și noi cu Slatina. Chiar dacă ai vorbit urât despre mine, dacă vei merita și te antrenezi cum trebuie, mă voi gândi dacă meriți să intri în lot sau titular'.

Dar ce s-a întâmplat? Domnul Popa ne-a dat în judecată! Ne-a formulat o notificare prin care vrea să rupă unilateral contractul pe baza unor motive. El făcea încălzirea cu echipă, pe același teren. El filma antrenamente, ceas la mână, îți dai seama?! Urât, penibil, ce să mai...

Lincar, acum 2-3 săptămâni, după ce s-a aflat chestia că a spus că va fi dat afară antrenorul și își așteaptă rândul, ce încredere să mai aibă? Lincar a dat o masă și nu l-a invitat, normal. I-a zis: 'Tu n-ai ce să cauți aici. Eu plătesc masa'. La botez, la ceva, dacă nu ești invitat, nu te duci, nu?

Săptămâna trecută mi-a venit pe telefon o notificare adresată clubului prin care el vrea să rupă contractul cu Chiajna, spunând că l-am înjosit noi. Nici vorbă de așa ceva! El, dacă știa că a făcut această notificare, putea să spună, în momentul în care a avut ultima discuție cu Lincar, că pe el nu îl interesează să revină în lot, pentru că el vrea să rupă contractul, că m-ați umilit, v-ați bătut joc de mine și vă pun să plătiți daune pentru că eu sunt Adi Popa, care am jucat în Anglia, am stat de pomană pe acolo și le-am luat banii ălora. Așa am făcut și la FCSB, asta vreau să fac la Chiajna. Chiajna, care l-a dat fotbalului mare”, a replicat Cristian Tănase, președintele formației Concordia Chiajna.