Adina Alberts, infectată cu COVID-19! Cum a reușit să scape de boală în doar patru zile: „Mi-am pregătit organismul luni de zile”

Adina Alberts este unul dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din România. Ea este căsătorită cu politicianul Viorel Cataramă, din anul 2013, iar împreună au o fetiță pe nume Briana Maria. Adina Alberts, în vârstă de 51 de ani, este foarte activă pe rețelel de socializare, unde le-a dat urmăritorilor săi mai multe sfaturi care îi va ajuta să se protejeze de virus.

Medicul a făcut un anunț prin care le-a mărturisit urmăritorilor ei că a fost infectată cu noul coronavirus, însă s-a vindecat după patru zile. Din fericire, Adina Alberts s-a numărat printre persoanele norocoase care intră în contact cu acest virus. (Citeste si: Adevărul despre internarea fostului soț al Adinei Alberts. De ce a murit, de fapt, bancherul olandez: „A contactat o infecție...”)

„Am să vă fac o destăinuire. În campania umanitară de testare gratuită pe care am desfășurat-o câteva săptămâni, am contractat și eu “mult temutul” coronavirus nou.

Pentru mine, infecția cu Sars Cov 2 a fost ca o răceală obișnuită. N-am tușit, n-am făcut febră. Mi-au curs nasul și ochii, am strănutat de sute de ori, am răgușit puțin și mi-am pierdut preț de vreo 5-6 zile, parțial gustul și total mirosul. Imediat ce mi-au apărut simptomele sugestive, evident că m-am testat cu teste rapide antigen. Când am văzut că sunt pozitivă m-am autoizolat. Am stat în izolare doar 4 zile pentru că testul s-a negativat foarte, foarte repede, și simptomele au dispărut total. Repet. Nu am tușit deloc! Acum mă simt total refăcută și vă spun, cu mâna pe inimă, că pentru mine acest “COVID” a fost de fapt una dintre cele mai ușoare “răceli” pe care le-am avut vreodată”, a scris Adina Alberts, pe pagina sa de Facebook.

Adina Alberts s-a vindecat de coronavirus în patru zile[Sursa foto: Facebook]

Cum și-a pregătit Adina Alberts organismul, înainte să se infecteze cu noul coronavirus

Medicul le-a dezvăluit internauților că și-a pregătit organismul luni de zile, în caz preventiv. Soția lui Viorel Cataramă și-a povestit experiența și tratamentele pe care le-a luat.

„NU VREAU SĂ SPUN NIMIC. Doar descriu experiența mea. Poate vă ajută.

Este adevărat că mi-am pregătit organismul luni de zile pentru o posibilă întâlnire cu Sars-Cov2, cu:

Vitamina C alcalină, cure de câte 2 săptămâni, apoi pauză 2 săptămâni.

Vitamina D, cure lunare alternative.

Resveratrol/ Echinaceea/ Propolis/Quercetină, Coenzima Q, pe rând, câte 2,3 săptămâni fiecare...”, a scris Asina Alberts.

În perioada în care a fost infectată, Adina Alberts a avut o altfel de rețetă.

„În timpul “răcelii” am luat:

Azitromicină 500 mg, 1cp / zi, 5 zile (pentru a preveni suprainfecția bacteriană care apare, de regulă, pe fondul scăderii imunității date de infecția virală);

Tamiflu 1 cp/zi;

Aspenter, 1 cp / zi;

Paracetamol și Nurofen, le-am alternat, 1 pastilă la 6 ore, câte 2 pastile pe zi din fiecare;

Vitamina C și D;

Omeran 20 mg, 1 cp pe zi;

Probiotice;

Stodal; Sirop de muguri de pin și propolis;

Ceai de cimbrișor; Extract de muguri de coacăz negru;

Sinupret”, a încheiat medicul estetician.