Adina Halas a izbucnit în lacrimi la finalul ultimei ediții „Bravo, ai stil! Celebrieties”! „Am simțit că e incorect!” Maurice Munteanu a răbufnit

Finalul ultimei ediții a show-ului vestimentar de pe Kanal D „Bravo, ai stil! Celebrieties” a fost unul total neașteptp. Adina Halas a izbucnit în hohote de plâns și, printre lacrimi, ea și-a spus toate nemulțumirile. Concurenta se află pe ultima poziție, iar acest lucru o frustrează foarte tare, așa că și-a deschis sufletul în fața camerei de filmat și a dezvăluit lucrurile care o frustrează cel mai tare din cadrul competiției.

" Sunt absolut convinsa si asa cum v-am spus celor din fata televizoarelor ca o sa fiu deschisa cu voi si sunt si de data asta. Asta se va intampla. Simt acelasi lucru pe care il simte si Raluca Dumitru, s-a intamplat de foarte multe ori, am spus-o si la machiaj. Am trecut peste foarte multe frustrari in competitia aceasta, respect parere juriului atunci cand nu sunt de acord cu el si simt ca aceasta e pozitia pe care voi ramane. Asta e parerea mea.

E vorba de foarte multe momente, am revazut si le-am notat pe toate. Nu as vrea sa influentez si nu am vrut si am simtit ca e incorect si nu am vrut sa induc ca o colega ia stelute pe nedrept. E ca un apogeu dupa o perioada de timp cand am observat ca un crescendo. Eu nu am comentat jurizarea”, a declarat Adina Halas.

Maurice Munteanu, răbufnește după ieșirea Adinei Halas. Ce mesaj i-a transmis

Juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a explicat, în urma plângerilor venite de la Adina Halas, faptul că el a fost de prea mult ori îngăduitor cu ea și, chiar dacă nu merita, i-a dat steluță. Maurice Munteanu spune că nu este străin de astfel de ieșiri, căci de-a lungul celor 7 sezoane au mai fost concurente care le-au pus judecata la îndoială, însă spune că vina aparține doar lor, juriului, căci au dat de prea multe ori steluțe, atunci când ținutele nu erau tocmai cele mai bune.

„Rog regia sa faca o selectie din ultimele 20 de editii si am sa demonstrez cu subiect si predicat cat de indulgent am fost. Esti o femeie matura si despteapa si spune cu subiect si predicat. Nu esti inteleasa gresit. Suntem in sezonul 7, crede-ne ca am avut aceasta experienta pe final de sezon. Nu este neaparat vina concurentelor, ci a noastra ca am fost prea permisivi, am dat cu prea mare lejeritate bravo, ai stil! Ma intereseaza o performanta", spune Maurice Munteanu.

