Adrian Daminescu, declarații la doi ani după ce a fost depistat cu cancer la plămâni. Cum i s-a schimbat viața artistului, după primirea cruntului diagnostic? ”Nu mă plâng”

Adrian Daminescu se numără printre cei mai apreciați artiști din România. În urmă cu doi ani a primit o vestă cruntă care avea să îi schimbe total viața, a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

Acum, artistul a făcut mărturisiri despre starea lui de sănătate și a dezvăluit când se va întoarce pe scenă.

Adrian Daminescu, luptă cu cancerul

La vârsta de doar 64 de ani, Adrian Daminescu a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Deși diagnosticul a fost unul crunt atât pentru artist cât și pentru fanii acestuia, Adrian a decis că vrea să își trăiască viața indiferent de situație și să rămână optimist. În prezent are 66 de ani și a mărturisit că a început să își reia viața exact de unde a rămas.

„ La pescuit am reînceput să ies după o pauză de mai bine de doi ani, căci starea de sănătate nu mi-a permis. Acum, că totul este în regulă, încep din nou activitățile întrerupte în vara anului 2021, adică și activități recreative, dar și cele artistice. În plus, am pus bazele Asociației pentru Dezvoltarea Culturală și Socială a României „Columna” și vreau să mă implic foarte mult îndeosebi pe partea de activități sociale a acestei asociații. Așa că, am de lucru, nu mă plâng', a declarat Adrian Daminescu, potrivit playtech.

Adrian Daminescu, despre relația cu soția sa

Dana Daminescu, soția artistului cu voce de aur, i-a fost alături acestuia necondiționat în cei 18 de ani de când sunt împreună, i-a adus împlinire sufletească și l-a sprijinit în cele mai grele momente. Artistul Adrian Daminescu a povestit cum s-au cunoscut el și soția sa la un grătar.

„ Anul acesta, pe 4 septembrie, împlinim 18 ani (facem majoratul!), de când suntem împreună, dar ziua căsătoriei noastre este pe 24 iunie. Iar pe 25 iunie este ziua de naștere a Danei.Despre cum ne-am cunoscut, e simplu: fratele Danei m-a invitat la un grătar, la sora lui, la curte, apoi, peste un timp, am mai primit o invitație și apoi așa au decurs lucrurile, nimic programat de noi, cineva însă a lucrat și bine a făcut, mulțumesc Bunului Dumnezeu.ar azi, 8 iunie, Cezar, fiul nostru, împlinește 39 de ani! Se află în Brazilia, călătorește împreună cu Alina, soția lui, încă din martie 2020. Au un canal de călătorii, sunt vloggeri. Așadar, luna iunie, la noi în familie, este plină de sărbători și de sărbătoriți!', a mai spus artistul.