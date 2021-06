Adrian Minune, dezvăluire incredibilă la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”: ”Am plecat de la o nuntă cu...” Ce avere are manelistul VIDEO

Adrian Minune, invitat la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” [Sursa foto: Kanal D] 00:21, iun 16, 2021 Autor: Catalina Lohan

Adrian Minune, invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, a vorbit despre cea mai mare sumă pe care a câștigat-o din dedicații la o nuntă.

În 2019, presa scria că Adrian Minune e pe locul 3 în topul celor mai bogați interpreți de manele din România, cu o avere impresionantă, care se traduce în multe proprietăți: minimum 15 vile, 13 mașini și mai multe terenuri în localități din jurul Capitalei.

Tot conform presei, onorariul lui Adrian Minune pleacă de la 6.000 de euro, dar din dedicații ajunge să strângă chiar și 20.000 de euro la un eveniment. Se spune că la o petrecere a strâns într-o jumătate de oră 16.000 de euro doar din dedicații.

Adrian Minune a vorbit despre averea sa[Sursa foto: Kanal D]

Denise Rifai l-a întrebat pe invitatul său când a făcut primul milion de euro.

”Sincer? Niciodată! Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a răspuns Adrian Minune.

Adrian Minune a dezvăluit cea mai mare sumă cu care a plecat de la o nuntă: 60.000 de dolari

”Care este suma cea mai mare cu care ați plecat de la o nuntă”, a continuat Denise Rifai.

”A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari”, a venit răspunsul manelistului.

De-a lungul anilor, din banii câștigați din muzică, Adrian Minune și-a construit mai multe case în comuna natală, Ștefăneștii de Jos, și-a ridicat o vilă impunătoare, este proprietarul unei străzi întregi unde a construit un cartier de vile și are un complex cu saloane de evenimente și un restaurant.

A cumpărat și terenuri, zeci de mii de metri pătrați în mai multe comune din jurul Capitalei. În 2008,era evaluată la peste 100 de milioane de euro.

Adrian Minune, despre averea sa: ”Cea mai mare sumă am câștigat-o de la un teren”

Invitat acum la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Adrian Minune a fost întrebat la cât își evaluează el averea.

”La o sumă inestimabilă, pentru că averea mea sunt cei trei copii(...) Referitor la evaluarea în presă e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a fost răspunsul dat de Adrian Minune la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, dar nu a vrut să dea alte amănunte despre averea sa.