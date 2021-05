Ce ține Sofia Vicoveanca în traista nelipsită de la costumul popular? Secretul banilor păstrați în ea, dezvăluit la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

In articol:

În portul popular, Sofia Vicoveanca a integrat două elemente cu care toată lumea o asociază: trăistuța pe care o poartă mereu pe scenă și un șirag de mărgele care-i îmbracă gâtul.

În traistă, Sofia Vicoveanca a mărturisit la un moment dat că acolo are mereu agrafe pentru păr, o oglindă, o casetă cu farduri și o bancnotă de 10 lei.

În emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”,celor 10 lei pe care-i ține în traistă de ani buni.

” Eram undeva cu Rapsozii Botoșanilor, unde sunt angajată,(...) sala era plină, încărcată cu bunătățuri. Am cântat și la final a urcat pe scenă domnul primar cu flori pentru toată lumea. Eu nu am ieșit din scenă, dar prin spate a intrat un bătrânel care a venit lângă mine și mi-a spus ”Dumneata ai cântat cândva la fata mea la nuntă” și-mi lasă ceva în palmă. Am întrebat ce e ”Să-ți cumperi o ciocolată” și a plecat. În momentul ăla, m-am dus la domnul primar și l-am rugat să-mi dea microfonul și am spus așa ”Oameni buni, uitați-vă, domnul mi-a adus 10 lei să-mi cumpăr o ciocolată. Vă jur. Cred că dumnealui are mai mare nevoie de banii ăștia decât mine, dar vă jur cât voi trăi, acești bani vor rămâne în trăistuța mea. Și dovadă că sunt aici. Am avut nevoie să știți, că se mai întâmplă să rămâi fără pâine în casă, nu mi-am luat, mi-am făcut mămăliguță”, a povestit Sofia Vicoveanca, arătând punguța în care ține bancnota în trăistuța sa.

Sofia Vicoveanca, ritual înainte de spectacol

Sofia Vicoveanca a povestit în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” și ritualul său înainte de spectacole.

”Eu mă duc la probă de microfon și rog pe cei de la tehnic să-mi lase câteva rânduri lumină pe public, cât să deslușesc un pic chipul oamenilor. De ce? La rândul meu sunt și eu spectatoare și mă las purtată de ce e pe scenă, dacă e de râs –râd, dacă e de plâns- plâng. Eu cântând, vreau cât de cât să mă bizui privindu-i ...nu fixez pe nimeni anume în sală, dar să văd dacă ”l-am prins” sau se gândește ce mănâncă mâine, că-l simt, după poziția corpului, după cum privește, îl simt dacă îmi este alături”, a povestit Sofia Vicoveanca la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” la Kanal D.