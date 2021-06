Adrian Minune lămurește relația de rudenie cu soția lui! De ce au fost bunicii împotriva lor VIDEO

Adrian Minune a vorbit despre sotie [Sursa foto: Kanal D] 23:47, iun 15, 2021 Autor: Catalina Lohan

Adrian Minune a avut parte de o poveste de iubire ca-n filme. El și soția lui, Cati Simionescu, sunt împreună încă de la vârsta de 15 ani, atunci când au fugit împreună de acasă. Mai târziu s-a aflat și adevăratul motiv pentru care Minune și-a furat iubita și pentru care familia nu a fost de acord cu relația lor: erau rude!

La un moment dat, Adrian Minune a povestit că și-a cunoscut soția când el avea 13 ani, iar Cati doar 11 ani. În urmă cu câțiva ani, s-a aflat că aceasta îi era verișoară din partea buncii, așa că familiile nu au fost de acord cu această relație. De aceea, atunci când a împlinit 15 ani, Minune a furat-o pe Cati de la părinți și s-au mutat împreună. ”Am făcut de toate ca să o cuceresc. Am sărit cu bicicleta pe dune de nisip, i-am cântat serenade, am fost mare june la viața mea. A trebuit să o răpesc”, a spus Adrian Minune la un moment dat.

Cati Simionescu, sotia lui Adrian Minune

Manelistul a povestit la ”40 de întrebari cu Denise Rifai” și episodul răpirii. ”Era într-o dimineață când a venit la bunica. Ea este din partea fratelui bunicii mele, nepoata, suntem pe departe neam, dar asta este, atnci când te îndrăgostești nu mai ții cont, am răpit-o de la părinți. A fost de comun acord. Una e când iei o fată și o furi, cu japca, și una e când am căzut de comun acord, pentru că deși sunt neamuri pe departe, părinții noștri nu au fost de acord.

De fapt, nu părinții nu au fost de acord, ci bunicii, pentru că ei se țineau verișori din verișori. Asta este viața: ne-am îndrăgostit și am căzut de comun acord să fugim în lume. Am fugit de părinți, am fugit de bunici. Prima dată am fugit la o soră din partea taălui meu, de acolo ne-am mutat la mama și pentru că am văzut că lumea se uită urât, ne-am luat un apartament și am stat cu chirie.Aveam doar 15 ani”,la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Adrian Minune și Cati au făcut nunta la Palatul Snagov

Și deși de-a lungul anilor, au fost mai multe zvonuri privind infidelitățile lui Adrian Minune, cei doi au rămas o familie. Cati și Adrian Minune au împreună trei copii mari, iar acum sunt și bunici, după ce fata lor cea mare, Carmen a născut o fetiță.

Deși sunt împreună de când manelistul avea doar 15 ani, cei doi au făcut nunta abia în 2007, când Minune avea 33 de ani și avea deja doi copii cu Cati. A fost un eveniment grandios organizat la Palatul Snagov cu peste 1.200 de invitați.