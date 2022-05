Adrian Mititelu Jr., cel mai tânăr patron din fotbal, afectat de lipsa tatălui! Dezvăluiri incredibile din viața personală: "Am avut patru ani de sărăcie"

In articol:

Adrian Mititelu Jr. este cel mai tânăr patron din fotbal, având o carieră impresionantă în acest domeniu. Are și o poveste de viață incredibilă, pe care nu s-a ferit să o expună la emisiunea Fiță cu Adiță, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

Adrian Mititelu Jr, marcat de lipsa tatălui

Tatăl lui Adrian Mititelu Jr este plecat din țară, lucru pe care fiul său îl resimte. În emisiunea Fiță cu Adiță și-a adus aminte cu nostalgie de momentele petrecute cu acesta, însă este liniștit pentru că se vor reîntâlni în curând.

"Lipsa tatălui meu mă apasă zi de zi. Am fost foarte atașat de el. El a fost tot timpul un părinte foarte afectuos și m-a luat peste tot cu el de mic și e clar că îmi lipsește. Dar, ce a fost mai greu a trecut, mai e puțin și vine acasă.", a declarat Adrian Mititelu Jr.

Adrian Mititelu Jr trage un semnal de alarmă pentru români

Adrian Mititelu Jr a colindat destul de mult lumea, însă a constat la români ceva ce l-a uimit și nu într-un mod bun. Patronul de fotbal avertizează că în România există o problemă gravă, care trebuie tratată cu seriozitate.

"Este o mare problemă ce se întâmplă în România. Cred că este țara unde se consumă cele mai multe droguri. Am fost și în America, peste tot, dar în România este ceva incredibil. 90% dintre oamenii care trăiesc în România consumă droguri. Este așa un trend, lumea consideră că e ca băutul de alcool. Niciodată nu am fost curios să încerc, chiar nu suport, evit.", a mărturisit Adrian Mitelu Jr, în emisiunea lui Adrian Voicu.

Adrian Mititelu Jr a fost sărac

Deși acum duce o viață fără lipsuri materiale, Adrian Mititelu Jr a experimentat și sărăcia, ami demult, în viața lui. O situație cu terenurile pe care le avea în posesie, l-a adus în pragul acesta atât pe el, cât și pe întreaga sa familie.

"Am avut patru ani de sărăcie. Eram 4 membri plus încă 2-3, care trăiam cu 3000 de ron pe lună. E foarte puțin ca 6 persoane să trăiască cu atâția bani. A fost o sărăcie forțată de împrejurări, nu am dat greș în a face ceva. Pur și simplu ne-au fost contestate niște terenuri în instanță, iar timp de patru ani de zile nu am putut să le vindem.", a mai spus patronul de fotbal, în emisiunea Fiță cu Adiță.