Ce a spus CRBL despre Anda Adam, în direct la TV! Nici lui Măruță nu i-a venit să creadă: „Asta pleacă cu mine, acolo unde se poartă parpalac de scândură”

In articol:

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, CRBL a fost supus unui set de întrebări și, sincer din fire, artistul a răspuns, fără ezitare. Ei bine, însă, una dintre întrebările moderatului TV l-a cam pus în dificultate pe cântăreț, mai mult sau mai puțin.

Mai precis, așa cum deja și-a obișnuit invitații, Cătălin Măruță le adresează acestora o serie de întrebări, la care trebuia să ofere obligatoriu răspunsurile. Ei bine, însă, partea grea vine atunci când invitații trebuie să aleagă dacă moderatorul TV citește public întrebarea sau rămâne un mister, iar asta s-a întâmplat și în situația lui CRBL. Cătălin Măruță i-a adresat o întrebarea invitatului său, CRBL, iar artistul a pronunțat numele Andei Adam, fără a sta prea mult pe gânduri. Cu toate acestea, fanii au rămas în suspans, asta pentru că CRBL a decis să mănânce iute, în loc să citească întrebarea, al cărui răspuns a fost celebra artistă, Anda Adam.

„Nu cred că am răspuns, dacă nu am răspuns, ce fac? Cuvântul ăsta e prea greu. Am înțeles, e în zona aia... Cred că deja avem o problemă aici. Nu putem să citim întrebarea asta. Asta pleacă cu mine, acolo unde se poartă parpalac de scândură, o iau cu mine frumos. E o întrebare capcană...”, a răspuns CRBL.

Citeste si: „Fii bărbat!” Oase, mesaj dur pentru CRBL, la trei ani de la scandal. Ce i-a transmis în fața tuturor?

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De asemenea, în timp ce voia să încerce sosul, Cătălin Măruță a spus „Anda, te pup”, iar CRBL l-a completat pe prezentatorul TV, spunând: „Da, Anda, te pupăm”.

CRBL [Sursa foto: Captură TV]

CRBL s-a gândit la al doilea copil

Nu cu foarte mult timp în urmă, invitat în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță, CRBL și-a luat prin surprindere fanii și a mărturisit că el și soția sa, Elena, s-au gândit și la al doilea copil, cei doi parteneri având deja o fetiță, Alesia.

De ce a divorțat CRBL de prima lui soție?! Andreea, fosta parteneră, a rupt tăcerea: „M-am săturat până peste cap”

"Am discutat cu Elena subiectul și cu Alesia, ce facem. Mai vine o surioară, mai vine un frățior. Elena știe că o să fie frățior oricum. Ea așa știe, că o să mai avem un copil și o să fie băiat. Alesia a început să se gândească și la nume. Nu e cazul, nu suntem pe picior de a ne face patru în familie. Acum ceva timp, într-o zi, mă uitam cum răsare și apune soarele și am zis Sunt pregătit să fiu tătic din nou, pur și simplu, fără să mă fi gândit în ziua aia la treaba asta.

Și mi-am adus aminte că vorbeam de numele lui, că sigur e un el, așa cum spune Elena. Când vorbeam cu soția mea, ne gândeam la Dominic, cum are Alex Velea, dar acum am zis Dominicos. În ziua aceea era 13 martie. Pe mine, ed aceea e tatuat și 13 pe gât, cifra asta mă urmărește oriunde mă duc îl văd, în autobuz, în film, am jucat și baschet cu numărul 13 pe spate. Și am zis Bă, ăsta e un semn.", a declarat CRBL, în cadrul podcast-ului amintit anterior.