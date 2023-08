Adrian Mutu, dezvăluiri amoroase uluitoare despre fosta lui iubita lui! Aida Yespica a avut o relație cu o femeie și a fost ”acuzată” că s-a culcat cu toți fotbaliștii de la Inter și AC Milan

In articol:

La mijlocul anilor 2000 Adrian Mutu s-a iubit cu Aida Yespica, un celebru fotomodel din Venezuela, o femeie superbă, însă cu o viață amoroasă extrem de controversată.

Adrian Mutu, dezvăluiri amoroase uluitoare despre fosta lui iubita lui! Era în peisaj când a vrut să revină la Alexandra Dinu

După perioadele dificile legate de consumul de substanțe interzise și, implicit, eșecul din perioada Chelsea, ”Briliantul” s-a împăcat, la un moment dat, cu mama copilului său, Alexandra Dinu, cea care l-a ajutat să își revină. Fosta sotie si-a calcat pe orgoliu si s-a intors la Adi, pe care iî considera iubirea vieții sale! Mai mult, se vorbea chiar de o nouă căsătorie și se punea la cale o nuntă ca-n povești!

Din păcate, ca și în mariajul cu Mutu, superba actriță s-a lovit de firea infidelă a fotbalistului, care a trădat-o, din nou, de data aceasta, cu un manechin internațional de calibru, Aida Yespica!

Citește și: Ce s-a ales de Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu?! Cei doi au divorțat în urmă cu zece ani

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

Adrian Mutu, prins de paparazzi italieni acasă la Aida Yespica!

La vremea respectivă, tabloidele din Italia au făcut spectacol cu povestea secretă de iubire dintre Mutu și Aida, în special prin felul cum au dezvăluit că ei aveau o legătură amoroasă.

Adrian Mutu a fost prins, întâmplător, de paparazzi italieni cu Aida! Aceștia nu îl urmăreau pe decarul român, ci, în realitate, aveau un pont că manechina din Venezuela s-ar iubi cu un DJ celebru și au pus tunurile pe ea! Au urmărit-o acasă și…când s-a deschis ușa…surpriză mare, Yespica nu il săruta pe omul de la

Adrian Mutu, dezvăluiri amoroase uluitoare despre fosta lui iubita lui! „Am avut o relaţie clandestină cu o femeie faimoasă! Am fost îndrăgostită!”

butoane, ci pe jucătorul lui Juventus Torino din acea perioadă! Și mai tare subiect! Din păcate, fotografiile care au ajuns în presă au determinat-o pe Alexandra Dinu să renunțe definitiv la fostul soț și să își vadă de viața ei!

Și totuși, pentru Adrian Mutu, frumoasa Aida nu a fost decât o aventură din 2005 și atât, relațiile serioase urmau să vină în viața lui!

De partea cealaltă și Aida Yespica s-a consolat rapid, mai mult, la un moment dat, a recunoscut că a avut o relaţie clandestină cu o femeie faimoasă.

„Am avut o relaţie clandestină cu o femeie faimoasă. Am fost îndrăgostită lulea de acea femeie. Nu îi pot da numele deoarece este extrem de faimoasă şi toată lumea o cunoaşte. A fost o iubire secretă, care a durat un an de zile şi care s-a încheiat din cauza popularităţii ei. Amândouă eram extrem de geloase. Nu am fost geloasă în nicio relaţie cu vreun bărbat aşa cum am fost în relaţia cu ea. Din când în când ne mai vedem, râdem una la cealaltă, dar suntem doar prietene. Nu mai e pasiunea din trecut”, a declarat Aida Yespica în cadrul unui show TV din Italia.

Citeste si: Dana Roba, filmare neașteptată din trafic! Sora makeup artistei a postat pe internet imaginile cu vedeta- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Lună Plină 1 august 2023 în Vărsător. Sfaturile astrologului Nicoleta Ghiriș pentru fiecare zodie în parte: ”O încărcătură mare emoțională, frici și angoase”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții subite a actorului Angus Cloud, la numai de 25 de ani- radioimpuls.ro

Citește și: Ce salariu uriaș va încasa Adi Mutu de la Neftchi Baku, după ce azerii l-au dat afară pe Laurențiu Reghecampf? Dănuț Lupu l-a acuzat că a trădat Rapidul pentru bani! ”S-a bătut cu pumnul în piept!”

Adrian Mutu, dezvăluiri amoroase uluitoare despre fosta lui iubita lui

Aida Yespica nu l-a avut doar pe Adrian Mutu ca trofeu pe lista ei de cuceriri, ci și pe alți fotbalişti, precum Christian Vieri sau Matteo Ferrari, ultimul fiind tatăl copilului ei, Aron. Chiar și neamțul Mesut Ozil ar fi plăcut-o, doar că Florentino Perez, conducătorul lui Real Madrid, nu l-a lăsat să dezvolte legătura cu Yespica, despre care nu prea a avut cuvinte frumoase de zis în niște convorbiri prezentate de El Confidencial.

„Când Ozil a venit la Madrid, și-a schimbat iubita cu un model din Milano. Mourinho i-a spus că noua lui iubită s-a culcat cu toți jucătorii de la Inter și AC Milan, inclusiv cu staff-urile tehnice ale celor două formații! Cred că a părăsit-o după acea discuție cu Mourinho”, a menționat Perez în 2012, conform El Confidencial, referindu-se la Aida Yespica.