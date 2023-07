Ce s-a ales de Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu?! Cei doi au divorțat în urmă cu zece ani

In articol:

În prezent, Adrian Mutu este căsătorit cu frumoasa Sandra, însă puțini știu de mariajul dintre fotbalist și Consuelo Matos Gomez. Cei doi au format o familie în perioada 2005- 2013 și au împreună două fete pe nume Adriana Lea și Maya Vega.

Adrian Mutu a avut mai multe căsnicii

Imediat după divorț, Consuelo a luat decizia de a se muta în Republica Dominicană.

Fotbalistul a fost căsătorit prima dată cu Alexandra Dinu. Blondina este cea care l-a făcut tată pentru prima dată. Au fost căsătoriți timp de doi ani și au împreună un băiat.

După acest mariaj, el s-a căsătorit cu tânăra Consuelo și au împreună două fete pe nume Maya și Adriana. Una dintre fete îi poartă numele tatălui ei. Cu toate acestea, nici căsnicia cu tânăra Consuelo nu a durat.

Consuelo a fost soția lui Adrian Mutu. [Sursa foto: Arhivă]

Pentru doi ani, Mutu a fost burlac și unul extrem de râvnit. După această perioadă, Sandra Bachici i-a furat inima și formează un cuplu cu fotbalistul din anul 2015 și până în prezent.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Mărturisirile femeii care s-a culcat cu peste 300 de bărbați într-un an. Cum arată blonda Annie de pe OnlyFans| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Adrian Mutu a vorbit despre soția lui! ”Nu știu cât durează!” Declarații surprinzătoare despre relația din acest moment cu Sandra

Sandra și Mutu au împreună un băiat pe nume Tyago. Copilul îi calcă pe urme tatălui său și a mers deja pe terenul de fotbal.

Cu ce se ocupă Consuelo Matos Gomez

După divorțul de Adrian Mutu, Consuelo a plecat din România.

Ea s-a retras în țara natală, mai exact în Republica Dominicană și și-a deschis o agenție imobiliară.

Consuelo s-a retras în țara natală după divorț. [Sursa foto: Arhivă]

Tânăra se ocupă cu vânzarea caselor dintr-un complex de lux, iar prețul unei locuințe este de aproximativ un milion de dolari. Deși are propria afacere, Consuelo dorește să fie și actriță. Până în acest moment, ea a jucat în două filme, Desperado și El Mariachi.

Citește și: Adrian Mutu, replică subtilă pentru Gigi Becali înainte de confruntarea Rapid- Sepsi OSK: „Au zis bine cei de la FCSB, Dumnezeu va face dreptate”

„Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim.”, a transmis Adrian Mutu despre motivul divorțului de Consuelo Matos Gomez, în cartea sa autobiografică, „Revenirea din infern”.