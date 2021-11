Adrian Mutu s-a îndrăgostit de Sandra când a văzut-o la Miss România! Dezvăluiri despre începutul relației lor: „Aveam 30 de ani pe atunci și eram și însurat”

In articol:

Adrian Mutu și Sandra formează un cuplu de aproximativ 7 ani de zile și au împreună un băiețel, Tiago Adrian Mutu. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Invitat în cadurl podcastului moderat de Cătălin Măruță, celebrul fotbalist a făcut dezvăluiri despre momentul în care a cunoscut-o pe actuala lui soție.

Sandra i-a atras atenția „Briliantului” încă de la vârsta de 15 ani, când a câștigat titlul de Miss România. La vremea respectivă, fotbalistul avea 30 de ani și era căsătorit.

Timpul a trecut, iar destinele celor doi s-au intersectat în momentul în care Adrian Mutu s-a mutat înapoi în România. Diferența de vârstă nu a fost niciodată o problemă în relația celor doi. Mai mult decât atât, fotbalistul o admiră pe soția lui pentru gândirea, bunătatea și înțelepciunea de care dă dovadă.

„Pe Sandra o văzusem încă de când era mai micuță, la 15-16 ani, la Miss România, la TV. Îmi plăcea cum arăta. Aveam 30 de ani pe atunci și eram și însurat. Când m-am mutat înapoi în România am avut ocazia să o întâlnesc. În februarie facem 7 ani, iar faptul că avem multe lucruri în comun, ne ajută. Râdem mult, avem un simț al umorului pe care doar noi îl înțelegem. Din dragostea noastră a apărut Tiago Adrian Mutu, viitor fotbalist. Distruge prin casă, dă cu mingea prin geamuri, așa făceam și eu prin casă. La 1 an și un pic conducea mingea puțin prin grădină, vorbește la 2 ani, la 4 ani vorbește și engleză. Mi-ar plăcea să continue cu fotbalul.

Gelozia face parte din iubire, e ok să fii înțelegător, dar dacă nu ești gelos un pic... Ea e mai mică cu 14 ani decât mine. Și eu sunt gelos, dar nu te gândi că e o gelozie dusă la extrem. Cel mai mult îmi place la Sandra sensibilitatea. Are o finețe și o bunătate, înțelepciune pentru vârsta ei. Face 28 în ianuarie. Mă simte și simte multe lucruri în căsnicia noastră și are grijă de noi. Sunt într-un punct al vieții mele de care mă simt foarte mândru”, a declarat Adrian Mutu, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Adrian Mutu și soția lui, Sandra. Între ei e o diferență de 14 ani de zile [Sursa foto: Instagram]

Cum se înțelege Adrian Mutu cu socrii?

Adrian Mutu a mai dezvăluit și cum decurg sarcinile gospodărești. Se pare că celebrul fotbalist este pasionat de gătit și gătește cu mult drag pentru familia lui. Antrenorul a dezvăluit cum se înțeleg cu părinții soției sale.

„Eu sunt cel care gătește acasă. Gătesc orice, gătesc cu drag. Dar nu spăl vase. Cu socrii mă înțeleg foarte bine, iar cu soacra perfect. Părinții noștri știu să ne respecte spațiul nostru și căsnicia noastră. Ne-am mutat toți acum la București, să fim aproape toți unii de alții”, a mai spus „Briliantul”.