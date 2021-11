Adrian Mutu a suferit după despărțirea de Alexandra Dinu. Antrenorul de fotbal, mărturisiri inedite despre căsnicia cu actrița: ”A fost o iubire fulgerătoare”

In articol:

Adrian Mutu și Alexandra Dinu s-au îndrăgostit iremediabil, în urmă cu mulți ani, și s-au căsătorit fără să mai stea pe gânduri. Fructul iubirii lor este Mario, un tânăr în vârstă de 19 ani, de care Alexandra și Adrian sunt foarte mândri.

Fostul fotbalist a vorbit despre mariajul cu Alexandra Dinu, susținând că se bucură că, într-un final, amândoi și-au găsit calea în viață și sunt fericiți, chiar dacă nu împreună.

” Ne-am căsătorit relativ repede, pentru că atunci când ne-am cunoscut a fost așa o iubire fulgerătoare, de adolescenți. Uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama ce copii eram. Nu mai țin minte cum ne-am cunoscut, cred că a venit să-mi ia un interviu pe vremea aia și așa ne-am cunoscut. Am ținut legătura și ...ne-am căsătorit repede, în sensul că n-am stat prea mult pe gânduri. Aveam energia aia a tinereții. A fost o relație scurtă, am fost trei ani împreună, dar din care a ieșit, să zic așa, acest minunat băiat al meu, Mario, de care sunt bucuroși și mândri amândoi.

N-a mers din cauza tinereții. Eram amândoi tineri, când începi să crești, să te maturizezi idealurile se schimbă, lucrurile se văd diferit și atunci încep și neînțelegerile. Eram amândoi tineri, în străinătate, în Italia. Alexandra a rămas ulterior și-a făcut și carieră, în film, în cinematografie, în televiziune. Am mers pe drumuri diferite și mă bucur că atât ea, cât și eu am ajuns bine”, a dezvăluit Adrian Mutu, în podcastul lui Măruță.

Cât de mult a suferit Adrian Mutu după despărțirea de Alexandra Dinu

Adrian Mutu a mărturisit că a suferit după despărțirea definitivă de Alexandra Dinu, însă fiind doar un tânăr de 20 și ceva de ani, a reușit să treacă peste divorț.

Cunoscutul antrenor de fotbal a dezvăluit și faptul că actrița are o nouă relație și că este fericită.

Cătălin Maruta: Ai suferit mult?

Adrian Mutu: Nu imi mai aduc aminte, se pare că nu. Îți dai seama că după o căsnicie nu îți e ușor când te desparți. Am suferit, dar cam cum poate suferi un puști la 20 și ceva de ani. Suferi, apoi cunoști alte fete și după aia îți trece. Vorbim, suntem în relații bune de mulți ani. Suntem și apropiați de vârstă, ne-am maturizat amândoi. Alexandra are și ea viața ei, are o nouă relație, e fericită, sper și ea să facă pasul a doua oară.

Maruta: Ți-ar plăcea să o vezi pe Alexandra din nou mamă?

Adrian: Nu știu, asta e fericirea ei. Pentru că nu o văd așa convinsă, are și ea o vârstă, are 40, face 41 de ani în curând. Ea a fost o mamă bună, l-a crescut foarte bine pe Mario, probabil acum a venit timpul să se gândească puțin și la ea.

Adrian Mutu [Sursa foto: Captură YouTube]