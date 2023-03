Adrian și-a găsit mama după 29 de ani! Care au fost primele cuvintele pe care i le-a spus celei ce i-a dat viață

In articol:

Revedere emoționantă între o mamă și fiul ei! Adrian a găsit-o pe cea care i-a dat viață după 29 de ani, timp în care tânărul nu a avut liniște și tot ce își dorea era să-și cunoască mama, pe Petruța, care a plecat pe vremea când el era doar un bebeluș.

Între cei doi a avut loc un dialog emoționant, iar în primă fază, tânărul a întrebat-o pe cea care i-a dat viață ce face, spunându-i ulterior că îi este dor de ea.

„Mami, ce faci? Cum ești? Mie îmi e dor de tine.(...) Mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că am găsit-o”, au fost primele cuvinte ale lui Adrian, atunci când și-a văzut mama după 29 de ani, în cadrul unei emisiuni TV.

Petruța i-a explicat fiului său de ce a fost nevoită să plece de lângă el

De asemenea, Petruța a venit cu o explicație pentru fiul ei, Adrian, spunându-i acestuia motivele pentru care a fost nevoită să-l părăsească atunci când era doar un bebeluș.

De precizat este că, întâlnirea celor doi a fost una virtuală, însă întrebată dacă vrea să-și cunoască fiul și să se întâlnească cu acesta, răspunsul femeii a fost unul pozitiv.

„Erai mic când ne-am despărțit eu cu tatăl tău și eu nu te-am mai văzut, nici nu mai știu cum arăți.(...) El (n.r. Adrian) este singurul copil. Nu l-am căutat pentru că am avut o situație foarte dificilă, nu am părinți, am crescut pe unde am crescut, am muncit cu ziua și nu am avut unde să îl duc. (...) Sigur că da (n.r. își dorește să îl cunoască pe fiul ei)”, a spus Petruța, mama lui Adrian.