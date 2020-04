Adrian Streinu-Cercel: Acest virus nu alege!

În faţa acestei boli pe care nici specialiştii eminenţi ai lumii nu o cunosc suficient, rămâne pacientul român, speriat şi deznădăjduit, ajutat doar de eroii din prima linie.

Adăugăm inconştienţa celor care nu respectă regulile şi avem tabloul pragului psihologic de 100 de morţi, pe care ţara noastră îl va trece cât de curând, având în vedere evoluţia de până acum. Ce se va întâmpla de aici încolo - încercăm să aflăm acum împreună cu profesorul Adrian Streinu-Cercel.

Aproape 100 de morti- un prag psihologic, pe care il vom trece curand, si care ne arunca in randul statelor care ajung intr-o zona rosie, cu un real pericol de explozie a pandemiei de covid 19. Cati romani au murit cu zile, si cati din pricina covid-19? Sunt spitalele din Romania, pregatite sa lupte cu Coronavirsul? Sunt intrebari care greu isi vor gasi raspunsul.

”Acest semnal de alarma este pentru toata lumea pentru ca aceast virus se spune ca alege, dar nu alege. Si nu trebuie sa fii o persoana foarte in varsta ca sa realizezi ca ai o problema de santate in asa fel incat sa te doboare”, spune Streinu Cercel.

Nu mai departe de aseara, era raportata o moarte cel putin inexplicabila. Un pacient de de 71 de ani ajunge la urgentele spitalului judetean din Cluj si e internat la medicina interna. O zi mai tarziu i se preleveaza teste covid-19. Exact la o saptamana medicul curant, fara sa aiba rezultatul in mana, decide ca pacientul are o evolutie buna. Il externeaza, iar barbatul moare la 10 ore de cand a ajuns acasa. Urmatoarea zi familia afla cu stupoare ca e pozitiv la Covid-19, desi pe ei nu i-a instintat nimeni ca este macar suspect.

Primii doi morti in Romania au aparut pe 22 martie, si s-au dublat de la o zi la alta. Varful a fost pe 30 martie cu o crestere de 23 de morti!

Intr-o distributie pe judete, in Suceava este o adevarata bomba cu ceas. Se moare pe capete 32, adica un sfert sunt din aceasta zona. Totusi la nivel national rata mortalitatii este de 2%, in timp ce in Italia este de 10 la suta! Ca sa intelegem daca suntem intr-un adevarat pericol e imprtant sa intelegem cifrele: in Italia de la decesul nr 10, numarul deceselor s-au dublat, in fiecare zi, in timp ce la noi virusul pare a nu se replica în acelasi fel, cel puțin după cum arată datele de până acum, însă îngrijorător este faptul că numărul persoanelor depistate se aseamănă.

Diferenta pare sa fie data de carantinarea populatie. In Italia sunt peste 13 mii de morti, dar masurile de carantinarea au fost luate abia cand aveau 800 de victime, spaniolii care au 10 mii de morti, au luat masuri dure impotriva mobilitatii populatiei, la 200 de morti, in timp ce Romania era deja inchisa la decesul cu numarul 4. Adica suntem intr-o zona care ne da speranta.