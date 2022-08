Adrian Teleșpan și-a deschis sufletul într-un interviu de excepție! Dezvăluiri neștiute din copilărie: „Singurătatea de atunci îmi afectează relațiile de acum.”

In articol:

Adrian Teleșpan a dezvăluit în cadrul emisiunii „În Oglindă” cele mai importante, dar și marcante momente ale copilăriei sale.

Cum a fost copilăria lui Adrian Teleșpan

Scriitorul a trecut atât prin clipe grele, dar și prin clipe frumoase pe parcursul copilăriei sale.

Adrian Teleșpan a povestit cu lux de amănunte fragmente semnificative ale copilăriei sale, începând a vorbi chiar despre locurile în care a crescut.

„De multe ori visele mele ajung într-una din casele copilăriei. Am copilărit în trei case. Prima a fost a bunicilor mei din Dângești, doi oameni absolut excepționali. Înțeleg că au fost foarte duri cu toți cei patru copii ai lor, printre care și mama. Sunt câteva elemente pe care mi le amintesc din casa asta și sunt senzaționale... și o parte din verișorii mei care au copilărit acolo își aduc aminte... iarna, bunicii ne puneau să dormim la mijloc, în pat și aveam o plapumă din lână... cred că avea vreo 10 kilograme. Și te puneau la mijloc, dormeai cu aia până în capăt și la capul patului era soba, o sobă cu plită pe care bunică-mea din când în când mai și gătea iarna că era zonă de munte, uneori iarna erau -15, -20 de grade și gătea absolut impecabil numai bombe calorice.(...) Drumul pe care stă bunică-mea e drumul principal al satului, dar e în pantă și iarna era cel mai șmecher derdeluș pe care am fost vreodată. E... un spațiu foarte cald.”, a declarat Adrian Teleșpan în emisiunea "În oglindă", difuzată pe canalul de youtube .The Xclusive.

Prezentul și-a pus amprenta asupra copilului care acum a crescut mare. Adrian Teleșpan vede altfel lucrurile acum.

" Am văzut anul acesta casa aceea. Nu mai stă nimeni acolo că bunicii nu mai sunt, foarte multe poze pe pereți și este incredibil cât de mică este acea casă. Nu-mi aduc aminte să fi avut vreo secundă părerea în copilărie că acea casă este mică. (...) Am amintiri cu bunica din partea tatălui care era foarte cochetă, purta turbane cu broșe. Bunicii din partea tatălui nu prea râdeau. Erau foarte serioși.” , a mai povestit acesta.

Adrian Teleșpan, despre absența tatălui în primii ani de viață și momentele în care s-a simțit singur

Scriitorul dezvăluie și unul dintre aspectele marcante ale copilăriei sale, unul care se reflectă în bărbatul care este în ziua de azi.

„M-am simțit singur! Văd cum îmi afectează singurătatea de atunci, relațiile de acum. Momentul în care ajung să nu reușesc să comunic un mesaj, apare fix același gen de singurătate din copilărie. Mă simt neascultat, neauzit și chiar comportamental mă transform într-un băiețel răsfățat. În mintea mea apare această luptă: <<Vrei să rămâi acest băiețel răsfățat care nu a fost ascultat când era mic sau vrei să te maturizezi și tu?>>”

„Nu aș șterge absolut nimic cu buretele. Eu chiar am încredere că totul se întâmplă cu un rost și că totul se întâmplă fix așa cum trebuie să se întâmple pentru ca noi să învățăm.”, a declarat Adrian Teleșpan în interviul acordat în emisiunea "În oglindă", de pe canalul de youtube The Xclusive.

În primii ani de viață, Adrian Teleșpan a fost privat de prezența tatălui său, însă figura maternă a fost de nelipsit.

„Eu când m-am născut tata era detașat ca învățător la o școală pentru copii cu handicap mental și acolo a muncit cred că vreo doi ani sau trei după ce m-am născut eu și nu exista posibilitatea de navetă. Am în cap foarte bine întipărită amintirea când a venit să mă ia să mă ducă la Drăgășani, la casa celorlalți bunici. Știu că m-a pus pe o lacră (n. r. Ladă în care se ține făina) și m-a încălțat. Eu umblam foarte mult desculț pe la bunică-mea pe la Dângești. Două lucruri mi-au rămas în minte... zic <<Cât de șmecher e să ai tată și pantofi!>>. Mama avea serviciul în Drăgășani, iar casa celorlalți bunici era la doar 7 kilometri de Drăgășani. Acolo am stat până în clasa a treia sau a patra când ne-am mutat la bloc.”, a dezvlăuit scriitorul în interviul din cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Cine sunt părinții lui Adrian Teleșpan și ce relație are scriitorul cu aceștia

Deși Adrian Teleșpan a ajuns să fie cunoscut de mulți oameni din România prin intermediul cărților scrise de el, dar și a aparițiilor televizate precum Asia Express, alături de fosta sa prietenă, Ana Morodan, familia sa este diferită.

„Familia mea e o familie absolut normală de oameni. O familie cu minusuri și cu plusuri. Am ajuns să râd cu părinții mei la telefon, să ne mai povestim una, alta și sunt foarte norocos pentru asta să înțeleg de ce și dumnealor le-a fost greu să fie părinți. Mama este educatoare, o cheamă Adela Teleșpan. Tata a fost învățător, acum este profesor de sport și îl cheamă Florea Teleșpan și cu toate astea i se spune Malvin și de-asta și eu am fost botezat Malvinus.”, menționează Adrian Teleșpan în cadrul emisiunii „În Oglindă", moderată de Mihai Ghiță.

Scriitorul a făcut publice, în cadrul emisiunii "În oglindă", informații cu privire la relația din prezent dintre el și părinții săi.

„Mă simt bine când merg acasă. Mă gândesc să mă duc să petrec o perioadă acolo ca să pot să interacționez mai mult cu ai mei cu mintea de acum și poate să consolidăm cumva relația noastră. N-au știut să se apropie. Dar nu pot să-i acuz pe ai mei pentru că nu au știut să se apropie de mine pentru că noi oamenii nu știm să ne apropiem unii de alții în general. Vârful minusurilor este acela că nu putem să ne apropiem de noi înșine. Nu ai pe cine să învinovățești. Practic toată specia e la școală și trebuie să învățăm să avem bun simț tot timpul.”

