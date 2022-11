Adriana Bahmuțeanu, foc și pară! Prima reacție a brunetei, după ce fosta ei avocată a acuzat-o de escrocherie: "Chiar vreau să îi fac o plângere"

In articol:

Adriana Bahmuțeanu a fost nevoită să ajungă în fața instanței, după ce anul trecut l-a dat în judecată pe artistul Sile Dorel Păun pentru calomnie. La acea vreme, bruneta a vrut să fie reprezentată legal de Minodora Ion, cu care a și încheiat un contract în acest sens.

Acum, însă, fosta soție a lui Silviu Prigoană s-a trezit cu acuzații grave din partea avocatei, care susține că a țepuit-o. Iată ce spune Adriana Bahmuțeanu despre întreaga situație!

Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după acuzațiile primite

Adriana Bahmuțeanu a avut o primă reacție, după ce fosta ei avocată, Minodora Ion, a declarat în presă că bruneta nu i-a plătit onorariul într-un proces din 2021, pe care vedeta i l-a intentat artistului Sile Dorel Păun. Bruneta susține că este hotărâtă să facă o plângere la Baroul de Avocatură, după ce a fost acuzată de escrocherie: "În primul rând, această femeie nu s-a prezentat la termen. M-a folosit ca să își facă imagine. Eu am încercat să o ajut, dar ea doar s-a folosit de mine.(...) Chiar vreau să îi fac o plângere la Baroul de Avocatură. Sper să ne strângem mai mulți, pentru că nu sunt singura persoană care a avut probleme cu ea. Eu nu am primit nicio notificare de la ea. Ea nu mi-a zis că vrea să primească banii înainte. Dacă vă zic că ea nu s-a prezentat la termen, despre ce vorbim?", a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru fanatik.ro.

Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Facebook]

Reacția Adrianei Bahmuțeanu vine la scurt timp după ce Minodora Ion a declarat, într-un interviu pentru cancan.ro, că bruneta are să-i achite suma de 4.000 de lei, după ce a reprezentat-o în instanță, într-un proces de calomnie: "Înainte de primul termen, în octombrie, pe 4, dacă nu mă înșel, mi-am notificat clienta că reziliez contractul, dacă în trei zile nu-și achită onorariul. Trebuia să-mi achite 3.000 de lei pe contractul ăsta, dar mai are să-mi dea 1.000 de lei din alt dosar. Deci are să-mi dea, în total, 4.000 de lei. Am notificat-o pe mail, pentru că acea adresă o aveam dată pentru corespondență.

Nu a dat niciun semn. Seara, înaintea procesului, pe la ora 21, îmi scrie pe mess, dacă nu mă înșel, că mâine avem proces, ce facem? 'Păi, te-am notificat, am reziliat contractul cu tine!'. Și mi-a spus: 'Păi, nu știi că eu nu mai am adresa aia de mail, că mi-a fost spart mailul, am făcut publică situația'. Dar pe mine nu m-a informat că nu mai are acea adresă de mail. Eu nu urmăresc la televizor să văd ce adresă de mail are ea. Era de bun simț să mă anunțe.", a declarat avocata Minodora Ion, pentru cancan.ro.

Minodora Ion, avocat [Sursa foto: Facebook]