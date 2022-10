Adriana Bahmuțeanu, psiholog în devenire. Vedeta își va deschide cabinet privat: „Am foarte multe diplome”

In articol:

Adriana Bahmuțeanu își dorește să-și ducă la îndeplinire un vis pe care îl are încă de la 20 de ani, acela de a deveni psiholog. Dorința ei este pe cale să se materializeze, iar următorul pas este să-și deschidă un cabinet de psihologie în capitală.

Adriana Bahmuțeanu nu este deloc străină de ședințele de consiliere psihologică.

Adriana Bahmuțeanu, psiholog în devenire

În perioada pandemiei, s-a oferit să ajute persoanele afectate de pandemie și să le ofere consiliere gratuită. În momentul de față se află se află pe băncile facultății, urmând masterul în psihologie clinică și consilier de dezvoltare personală pentru familie, parenting și divorț, ulterior terminării studiilor va putea să-și deschidă propriul cabinet.

Adriana Bahmuțeanu va avea drept la liberă pracitcă ca psiholog după ce își va termina studiile, astfel își va putea îndeplini un vis pe care l-a avut încă de la

vârsta de 20 de ani, dar pe care a decis să-l ignore până acum din cauza faptului că la vremea respectivă i se părea mult prea dificil de îndeplinit.

„Nu am drept de liberă practica în România, ca și psiholog, dar urmează. E un vis împlinit.

Acum 20 de ani am vrut să mă apuc de psihologie. Îmi luasem cărți, am vrut să mă înscriu la facultate. La vârsta aia mi s-a părut o facultate grea și d-aia am tot amânat-o, am zis că nu înțeleg mare lucru, mă ia capul, mai stau un pic. Dacă o făceam la timp, mi-ar fi folosit, dar niciodată nu e prea târziu.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Perioada pandemiei a fost foarte benefică pentru Adriana Bahmuțeanu. A avut suficient timp să se formeze, să studieze și să obțină mai multe diplome în domeniu.

„Pe lângă asta mai am două formări în psihoterapie, sunt și la a treia, am foarte multe diplome. Eu în toți anii ăștia m-am ocupat de propria mea persoană. Mie pandemia mi-a folosit teribil. Am avut timp să stau să citesc. În ăștia doi ani eu am citit. Am stat cu burta pe carte, cum se spune. Am învățat foarte multe lucruri.”, a spus vedeta.