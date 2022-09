Oana Lis a uitat de problemele financiare! Apariție de senzație la o petrecere de fițe din capitală, pe covorul roșu

In articol:

Oana Lis încearcă pe cât posibil să se relaxeze și să uite de problemele de care are parte acasă. Soția lui Viorel Lis nu ezită să se mai distreze din când în când, să se aranjeze la patru ace și să defileze încrezătoare pe covorul roșu.

Recent, a fost surprinsă la un eveniment, spre surprinderea tuturor.

Oana Lis a dat dovadă de faptul că poate să se adapteze cu ușurință oricărei situații. Chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, soția lui Viorel Lis profită de orice ocazie în care poate simți cu adevărat că evadează din rutină. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în cadrul unui eveniment, acolo unde, de asemenea, au fost prezente mai multe vedete de la noi din țară.

Oana Lis a strălucit pe covorul roșu

Oana Lis a îmbrăcat o rochie din satin, de culoare verde, la care a asortat o coroniță cu flori în culori pastelate. Acolo s-a întâlnit cu alte vedete de la noi, a socializat și a făcut fotografii cu colegii săi de breaslă, printre care se numără și Adriana Bahmuțeanu. Coincidență sau nu, și acesata a avut o rochie asemănătoare cu cea a Oanei Lis, același material și aproximativ aceeași culoare.

Oana și Viorel Lis, probleme cu banii

Oana Lis trece printr-o perioadă destul de grea în aceste momente. Viorel Lis se află într-o stare critică de sănătate, având nevoie de sume consistente de bani pentru a acoperi toate nevoile. Văzându-se într-o situație dificilă cu soțul său, care are nevoie permanent de bani pentru tratament, a cerut ajutorul oamenilor din mediul online, asta după ce și-a amanetat verigheta pentru a mai face rost de bani.

Ulterior, ce-i drept, Oana Lis a reușit să o recupereze, fiind de foarte mare valoare sentimentală pentru ea.

„Așa cum va ziceam, azi va cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el pana în ultima clipă și ca nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lu. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă in patul lui pana in ultima clipă. Problema e ca de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități, cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc”, a scris Oana Lis pe Facebook.