Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, a aflat dacă va avea băiat sau fată! Toți s-au bucurat când s-a făcut marele anunț

Adriana Simionescu radiază de fericire! Tânăra a aflat în urmă cu câteva luni că va deveni mămică pentru prima dată, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Ei bine, însă, un lucru pe care toți fanii voiau să-l afle era chiar sexul bebelușului, pe care nici ea nu îl știa până ieri seară, atunci când a avut loc o petrecere, în cadrul căreia a primit fericita veste, mai precis

dacă va avea un băiețel sau o fetiță.

Alături de ea și de logodnicul ei, Nicu, au fost prietenii apropiați, dar și rudele, care au stat ”ca pe ace” până la aflarea fericitei vești. Momentul culminant al evenimentului fastuos a fost acela când pe un ecran din restaurantul unde a avut loc petrecerea a apărut o numărătoarea inversă, cu toții aflând atunci sexul bebelușului.

Astfel, fiica cea mică a cântărețului de manele va deveni mămica unei fetițe, iar bucuria a fost cu atât mai mare pentru familia tinerei, având în vedere că tatăl ei, Adrian Minune, a precizat în nenumărate rânduri că își dorește să devină bunicul unei fetițe și pentru a doua oară, având în vedere că și fiica cea mare, Karmen, i-a oferit tot o nepoțică.

Reacția familiei, după ce s-a aflat că Adriana este însărcinată

Adriana Simionescu a vorbit în urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, despre momentul în care a dezvăluit familiei sale că va deveni mămică.

Tânăra a făcut un test de sarcină, iar când a văzut rezultatul, aceasta nu s-a putut abține să nu împărtășească fericita veste cu membrii familiei, însă ceea ce face întâmplarea și mai amuzantă a fost că, în primă fază, nimeni nu a crezut-o că testul pozitiv este, de fapt, al ei, și nu al surorii sale mai mari, Karmen.

"I-am zis mamei 'Ține și tu testul ăsta', la care ea 'Ce?' S-a uitat și a zis că o păcălesc, că e copilul lui Karmen. Ce sens avea să zică treaba asta, am rămas așa...Pe bune? Serios? Le-am jurat că e al meu. Nu m-au crezut din prima. Ei sunt obișnuiți ca eu să fiu copilul ăla nebun, rebela familiei. Eu plec când vreau, vin când vreau, eu fac ce vreau. Fiind copilul mijlociu... Adi e cel mai răsfățat, pentru că e cel mai mic. Karmen e cea mai mare, înainte era ea prima, pe ea o ducem, ei îi facem. Acum ea e doamna familiei, copil, Sofi, primul nepot. Ei erau obișnuiți cu mine cu plecările, petrecerile, altceva. Îți dai seama, când au văzut testul nu m-au crezut pe bune. Eram toți în aceeași casă. Eu așa am aflat, am avut pur și simplu o presimțire ciudată. Nu am văzut niciun fel de semn, nici fizic, nici pofte, nici greață, doar presimțirea. Am fost, am luat testul și a fost să fie. Pur și simplu a fost o chestie de moment. Am văzut două linii, m-am înverzit, m-am îngălbenit. Toată familia mea era în casă când am aflat și a trebuit să le spun, nu am putut să țin secret.", a declarat Adriana Simionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.