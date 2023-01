Fiica lui Adrian Minune nu a știut cum să dea vestea despre sarcină. Abia aflase că va deveni mamă: „Am plâns. M-am închis în baie și i-am arătat. A început să țipe”

In articol:

Adriana Simionescu este fiica cea mică a celebrului manelist Adrian Minune. Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de logodnicul ei, iar în toamna anului acesta vor deveni părinți.

Adriana Simionescu nu știe sexul copilului

Artista este într-o relație cu Nicu de ani buni și urmează să facă și cununia civilă, care a fost planificată deja de ceva vreme.

Deși are doar 20 de ani, Adriana Simionescu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Tânăra urmează să devină mămică, însă planifică și cununia civilă cu partenerul său de viață, cu care se iubește de ani buni.

Adriana Simionescu a moștenit darul tatălui ei, având o pasiune pentru muzică. Tânăra a participat și la un concurs televizat unde a demonstrat cât de talentată este, făcându-l pe manelist mândru de ea.

Adriana Simionescu și logodnicul său se pregătesc să devină părinți, însă nu știu încă ce sex va avea bebelușul. Tânăra și-ar dori să afle, însă singura care știe acest lucru este sora sa, Carmen, care dorește să organizeze o petrecere, în cadrul căreia va anunța sexul celui mic.

Citește și: Fiica lui Adrian Minune urmează să nască anul viitor, dar nu știe sexul bebelușului! Superstiția în care crede Adriana Simionescu: „Așteptăm să aflăm”

Citeste si: „Nu ne ascundem.” Motivul pentru care Dorian Popa și iubita lui nu se mai afișează împreună- kfetele.ro

„ Carmen știe (n. r ed- dacă va avea fată sau băiat) și nu îmi vine să cred că nu am putut să o corup. Nu i-a spus nici măcar mamei, nici lu' tata, pentru că vrea să fie cu adevărat surpriză. Ea știe că mie nu-mi plac surprizele astea false și nici nu pot să fiu falsă, pentru că se vede, adică îți dai seama de mine în secunda unu. El nu mai poate, chiar e în fibrilații, vrea să știe, dar nu am ce să-i spun.”, a mărturisit Adriana Simionescu în cadrul emisiunii Teo Show.

Adriana Simionescu și logodnicul ei [Sursa foto: Instagram]

Adriana Simionescu nu a știut cum să își anunțe familia că va avea un copil

În momentul în care a aflat că este însărcinată, Adriana Simionescu a trăit un șoc și nu a știut cum să reacționeze. Era foarte fericită de ceea ce i se întâmplă, însă nu știa cum ar putea să își anunțe familia.

Artista a aflat că este gravidă la mama sa acasă, unde se aflau mai multe persoane din familie și apropiați. Tânăra era în șoc, simțind tot felul de emoții, așa că primul lucru pe care l-a putut face, a fost să pună mâna pe telefon și să își sune logodnicul. A fost dur criticată de modul neadecvat prin care și-a anunțat partenerul în legătură cu sarcina, însă nu a dat atenție, întrucât este fericită de ceea ce se întâmplă acum în viața ei.

Citește și: Adriana Simionescu a ales părinții spirituali pentru botez și nuntă. Decizia artistei era cumva de așteptat: „Mi-am dorit să aibă o nașă care să îl iubească din suflet”

„ Teo Trandafir: Dar tu cum ai dat vestea asta? Cum l-ai anunțat pe logodnicul tău că i se întâmplă miracolul vieții lui?

Adriana Simionescu: Știu că e un pic ciudat și mi-au scris mulți că nu l-am anunțat într-un mod adecvat și așa mai departe, dar așa s-a întâmplat, pentru că eu nu mai aveam răbdare. Eram la mama acasă, la apartament și eram toți. Deci eram 20 de inși într-un apartament, înghesuiți. Eu am mers la baie, am făcut testul, am aflat, am plâns, am râs, m-am crizat. M-am încuiat, deci eu nu mai știam ce să fac. Când ies, primul om cu care am dat față în față a fost fosta iubită a fratelui meu.



Așa a fost întâmplarea, nu am de ce să mint. Și ea mă întreabă ce s-a întâmplat. Eu zic nimic. Ea zice bă, n-ai cum să mă minți pe mine, că fața ta spune tot. Ce ai pățit, că ești mov cu verde în dungi. Și îi zic Vino încoace. M-am închis cu săraca fată în baie și i-am arătat testul. Aia a început să țipe. Ce fericită sunt, o să fiu mătușă. Cum o să le spui? Eu i-am zis să mă lase să mă liniștesc, că nu pot să mă duc la ei, eu fiind singură aici, și să le zic că sunt gravidă. Nu știu unde e soțul. Ar fi fost ciudat. L-am sunat, i-am zis la telefon. Așa e, nu e un mod special, eu nu mai aveam răbdare, eu nu pot să le ascund, eu nu mă ascund de familia mea. Fața mea spune că am făcut eu ceva.”, a mai spus artista în emisiunea de la Kanal D.