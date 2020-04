In articol:

Iubitul Simonei Halep vrea să își deschidă restaurant și hotel, după cum reiese dintr-un document de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Pe 6 mai 2015, Toni Iuruc, al cărui nume real este Iuruc Apostol Gabriel, a depus la OSIM două „cereri de înregistrare marcă”: una pentru denumirea „NOMADINI”, cealaltă pentru denumirea „NOMAD”. Clasa pentru care Iuruc a făcut cerere pentru înregistrarea acestor mărci este “Restaurante şi cazare temporară”, ceea ce înseamnă că actualul iubit al Simonei Halep a intenționat să investească într-un local sau într-un hotel, sau în ambele. (vezi ce probleme a avut Toni Iuruc cu Poliția)

Se pare că proiectul nu a fost încă finalizat, pentru că nu există în România restaurant sau hotel cu numele de NOMAD sau NOMADINI. Simona a investit într-un hotel din Poiana Brașov, dasr și într-o cafenea din orașul natal, Constanța. Cafeneaua a fost dezafectată de aproape doi ani, iar în locul ei se va ridica un hotel. Despre Iuruc s-a scris, atunci când a devenit partenerul Simonei Halep, că este implicat în afaceri imobiliare și de consultanță. “Logodnicul Simonei Halep este promovat ca fiind un miliardar ce isi traieste viata in vila luxoasa din Bucuresti sau in casa somptuoasa din Constanta. Realitatea este mult diferita fata de ce se vehiculeaza. Iuruc Apostol Gabriel zis Toni – are ca domiciliul permanent – un apartament normal cu trei camere. Situat in Bucuresti pe soseaua Stefan cel Mare”, a scris recent constantareala.ro.

Numele de Gabriel Apostol Iuruc a mai apărut în presă în 2012, când Evenimentul zilei a publicat o anchetă despre o afacere în care era implicată o firmă în care apărea și el ca acționar. “Scoaterea câinilor maidanezi din București a devenit cea mai mare afacere a primarului Sorin Oprescu. Un parteneriat strategic încheiat de Primăria Capitalei pentru construcţia celui mai mare adăpost de câini din lume dezvăluie cum banii bucureştenilor vor fi drenaţi către prietenii, vecinii şi sponsorii familiei Oprescu. O adevărată “familie” care atacă în haită bugetul Capitalei. Fiul primarului împarte acelaşi sediu cu cei care vor gestiona banii pentru sterilizarea, cazarea şi îngrijirea câinilor. Miza afacerii: peste 100 de milioane de euro. Un milion şi jumătate de euro au ajuns deja în conturile “familiei”. O fermă de păsări dezafectată din satul Uzunu, Giurgiu, a devenit locul în care banii bucureştenilor vor alimenta conturile prietenilor, vecinilor şi sponsorilor primarului Sorin Oprescu.”, scria Evenimentul zilei în iunie 2012.

“Trei tineri au ajuns să fie partenerii strategici ai Primăriei Capitalei în proiectul gigant – Dogtown (oraşul câinilor). Cei trei tineri afacerişti au un numitor comun: familia Oprescu. Asociaţia aleasă de Sorin Oprescu să dezvolte afacerea câinilor fără stăpân îşi are sediul în centrul Capitalei, pe strada Lisabona, chiar în acelaşi loc cu una din firmele patronate de fiul său, Mircea Sorin Oprescu. Tot la aceeaşi adresă locuieşte şi Răzvan Imbri, unul din cei trei fondatori ai Asociaţiei Portico, aleasă de Primăria Capitalei să administreze adăpostul pentru câini Partenerul tradiţional de afaceri al sponsorului Ştefan Arsenescu este Gabriel Apostol Iuruc – cel de-al treilea membru al Asociaţiei Portico.”, s-a mai relatat despre afacerile lui Gabriel Apostol Iuruc.