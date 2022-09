Afaceristul Joshua Castellano vorbește pentru prima dată despre incendiile din clubul Bamboo. Pe cine bănuiește că ar fi pus focul: "Dacă aflu înseamnă că trebuie să mă răzbun"

In articol:

În iunie 2015, clubul Bamboo a ars din temelii. După incendiu, au apărut zvonuri că focul a fost pus intenționat.

"Prima dată a fost un necaz, am fost acolo. Cine a vrut să mă ardă pe mine, eu aici sunt. Să îmi ardă locațiile pierd timpul, pentru că le refac. Nu cred că sunt dușmani. Eu mereu am avut ideologia că o competiția te stimulează cel mai mult. Am fost vânat toată viața de femei, nu de bărbați că nu îmi plac.", a declarat Joshua Castellano în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai."

După ce clubul Bamboo din București a ars de două ori, în 2019 a ars și Bamboo din Mamaia. În legătură cu cel din 2017, Liviu Dragnea, președintele PSD de la vremea respectivă, insinua că ar fi avut un scop politic comparând acel incendiu cu tragedia de la Colectiv, care a dus la demiterea lui Victor Ponta.

O altă ipoteză se referă la o răzbunarea din partea mafiei italiene. Însă, cel mai șocant scenariu a venit din partea lui Giovanni Becali, care l-a acuzat pe patron tare și răspicat: "El a dat foc la vechiul Bamboo".

"Mă vedeți piroman, masochist? E același lucru să dai foc unui copil. Sunt un om cu principii de viața. Munca mea m-a alimentat în bine, nu prost. Și o locație care nu e asigurată, cum să-i dai foc? Pentru ce? După ce renovezi totul, bagi câteva milioane bune, tu dai foc la o locație care produce și câteva sute de mii pe lună? Ce sens? Și mafia, pentru ce? Nimeni nu are asigurare dacă nu are autorizație de la pompieri. Toate sunt cu probleme. Toate locațiile din România, cred că 80%, au probleme pe partea asta de autorizație de la pompieri.

Prima dată a fost un necaz stând eu acolo și oamenii mă chemau că e fum. Acum m-au chemat și am văzut focul. Era într-o zonă foarte ciudată, s-a luat foc într-o zonă închisă. Și a luat foc atât de rapid, au fost analize foarte ciudate, culoare de flacără diferită. Nu am vrut să merg mai departe, a fost din neglijența mea că nu am asigurat spațiul cum trebuie și așa a fost să fie. Nu vreau să știu cine a dat foc. Dacă aflați dumneavoastră să-mi spuneți și mie.

La Bamboo Mamaia e o altă enigmă. O locație de 8 ani. Spun pompierii că a fost o oală, dar nu s-a gătit și locația a luat foc la 1 noaptea. Nu mă sperie. Oamenii care fac lucruri pe la spate sunt oamenii fantomă. Pe mine nu mă sperie. Nu am nici bănuieli. Nu-mi place răzbunarea, sunt un om pacific. Și dacă aflu înseamnă că trebuie să mă răzbun.", a mărturisit Joshua Castellano în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

