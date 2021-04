Afecțiunea de care suferă Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, după 3 luni în Republica Dominicană! De asta poartă ochelari mereu

In articol:

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021, a declarat în cadrul emisiunii Teo Show că suferă de o afecțiune a ochilor, după mai bine de trei luni petrecute în Republica Dominicană. Este vorba despre Surfers Eye sau Pterygium, o afecțiune cauzaă de expunerea prelungită la razele ultraviolete.

Afecțiunea de care iubitul prezentator de la Kanal D suferă nu este una foarte gravă, însă el poartă o pereche de ochelari pentru a fi protejat.

„Acești ochelari sunt ceva foarte special pentru mine. În aceste trei luni de emisiune am dezvoltat o ușoară, mică problemă pe care o depășesc: Surfers Eye.

De la expunerea foarte mare la radiația ultravioletă a apărut o mică pată pe cornee. Ea se reduce acum și am nevoie de ochelari în anumite momente, sunt cadou de la colegii mei dragi de la Kanal D', a povestit Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România, la Teo Show.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021[Sursa foto: Instagram]

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, are sute de mii de fani

Daniel Pavel a devenit în scurt timp unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune. În dreptul imaginilor pe care el le publică din Republica Dominicană, nu puțini sunt cei care îi scriu mesaje de admirație și încurajare.

„Șarm, carisma,profesionalism..sunt cuvintele care va caracterizeaza👏🙌..suntem mandrii ca avem asemenea prezentator! Mult succes!”, „Un adevărat căpitan, toate aprecierile noastre pentru tine, felicitări!!!”, „De abia aștept diseară emisiunea prezentata de acest om minunat”, „Un profesionist în tot ceea ce faci♥️”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care fanii lui Daniel Pavel le-au transmis pe pagina lui de Instagram.

Daniel Pavel, despre plecarea Anei Porgras în competiție

” Am auzit numele ei în cască...este o atmosferă normală..sunt pregătiți pentru show. Nu se vede deocamdată niciun semn că ar veni o furtună, cel puțin deocamdată. Jador... lui Jador îi pare rău, s-a si văzut pe cameră..deocamdată la joc, ce am pregatit pentru voi in seara, e foarte hotarat sa arate că este pregatit pe traseu și că este omul de suflet al echipei. Deocamdată nu este nimic..”, a spus Daniel Pavel, la Teo Show.