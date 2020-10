Aglomerație la mega-nunta din Oradea: ”Familia mea e pedepsită”

Mireasă infectată cu COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Cea mai controversată nuntă care a avut loc în pandemie. A trecut o săptămână de la evenimentul sărbătorit cu artificii şi onorat de prezenţa multor şefi de instituţii publice din Bihor, oamenii legii tot n-au habar câţi nuntaşi au fost de fapt. Nici măcar colegii lor, care au fost invitaţi la nuntă, nu au vrut să-i ajute cu imagini.

In articol:

De asemenea, înconjuraţi de familie şi de prieteni, într-un local de lux, mirii şi-au dorit o nuntă pe care să nu o uite niciodată. Petrecerea spartă de Poliţie a încălcat toate restricţiile. Oamenii legii spun că au avut 356 de invitaţi, mult peste limitele legii. ”Le-am dat măşti la intrare, dezinfectant, oamenii s-au păzit, au fost foarte distanţaţi unii de alţii” , a spus Eugen Boc, fost adjunct IPJ Bihor. ( Citește și: Nuntaşii de la mega-nunta din weekend au început să se simtă rău. Soacra mare a chemat SMURD-ul, mireasa e deja infectată cu Covid

Citeste si: La o nuntă cu peste 350 de invitați, mireasa avea COVID-19. Poliția a deschis dosar penal

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

”Au fost împărţiţi în patru locuri. Credeţi-mă. Eu am pornit cu această nuntă, am zis că-i foarte legală. Dacă nu veneau cei din Maramureş neinvitaţi era ok. La cuscru i-a venit mulţi din Maramureş pe care nu i-a aşteptat. Ei merg neinvitaţi. Ca la cort. Neaşteptaţi, efectiv, el s-a speriat”, a mai spus Eugen Boc, fost adjunct IPJ Bihor.

DSP a emis 356 de decizii de carantinare

În plus, după ce au aflat că mireasa are coronavirus. DSP a emis 356 de decizii de carantinare. Iar poliţiştii fac cercetări într-un dosar de zădărnicire a combaterii bolilor.

Ba mai mult, se caută înregistrări de la nuntă. Deşi au fost cel puţin zece politişti de la IPJ Bihor la nuntă, toţi susţin că n-au făcut nici măcar o poză, spun surse din anchetă.

De precizat este că, la DSP Maramureş încă n-a ajuns lista cu cei care au participat la nunta de sâmbăta trecută. Aşa că ancheta e în aer. În Borşa, de unde au fost 36 de invitaţi, primarul i-a trimis preventiv în carantină.