Agresorul din Hunedoara, care a izbit de pământ un minor la locul de joacă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Bărbatul din Hunedoara care în urmă cu o zi a luat pe sus un minor și l-a izbit violent de pământ a fost artestat preventiv de către oamenii legii.

Agresorul va rămâne închis timp de 30 de zile. Dezicia magistraților este însă una care poate fi contestată cu apel.

Agresorul din Hunedoara

Agresorul copilului din Hunedoara, în arest 30 de zile

Pe numele bărbatului în vârstă de 29 de ani, un judecător a emis mandat de arestare preventivă pentru loviri sau alte violenţe, violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Din fericire, minorul de 13 ani care a fost lovit cu bestialitate de agresor se află în afara oricărui pericol, iar starea sa este una bună.

„Pe lângă traumatismul cranio-cerebral, a suferit şi o fractură de os occipital. Va fi transferat la Secţia de Neurochirurgie, însă starea sa nu necesită ca pacientul să fie supus unei intervenţii chirurgicale”, a declarat dr. Lucian Miron, directorul medical al SJU Deva.

După ce l-a izbit de asfalt pe copilul de 13 ani, monstrul din Hunedoara s-a înfipt și în fiul concubinei sale, pe care l-a trântit la pământ, însă nu la fel de violent.

Momentul în care coilul este trântit la pământ

Copilul de 13 ani a fost vizitat în spital de primarul Hunedoarei

Dan Bobouţanu, primarul Hunedoarei, a fost îngrijorat

pentru micuțul trântit la pământ, iar astăzi a mers la spitalul în care copilul este internat pentru a se asigura că stara sa de sănătate este un bună și nu întâmpină complicații.

„Astăzi l-am vizitat la spital pe copilul care a fost victima incidentului de ieri (duminică după-amiază) petrecut într-un loc de joacă din oraş. Am dorit să fac acest lucru doar pentru că astăzi au apărut tot felul de ştiri contradictorii în ce priveşte starea de sănătate a băiatului. Mai rău, unele canale media chiar îl dădeau ca fiind transferat la Timişoara. Nu e aşa.

Băiatul se află internat la Deva. Am povestit un pic cu băiatul, i-am dus fructe şi un mic cadou, o minge de fotbal. Am discutat şi cu medicul care-l are în grijă, domnul doctor Marius Blendea. Din câte am înţeles eu, copilul va mai sta câteva zile în spital pentru a fi ţinut sub observaţii şi pentru câteva investigaţii medicale suplimentare.

Mulţumesc conducerii SJU Deva pentru faptul că ne-a permis această vizită. Era important pentru mine să aflu adevărul în ce priveşte starea copilului”, a declarat primarul Hunedoarei, Dan Bobouţanu, potrivit servuspress.