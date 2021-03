Agresorul lui Laurette a făcut publice mesajele cu vedeta! Ce au stabilit cei doi înainte de episodul violent: „Să nu avem probleme...”

In articol:

Au trecut mai bine de două săptămâni de la episodul violent într-un hotel din Capitală, în care victima a fost chiar Laurette. Vedeta a afirmat de multe ori că a aceceptat să se vadă cu presupusul ei agresor pentru a se cunoaște mai bine, nu pentru a întreține relații intime.

În momentul în care l-ar fi refuzat, bărbatul s-a enervat și a agesat-o pe brunetă. În continuare, bărbatul încearcă să își dovedească nevinovăția.

El a decis să facă publice mesajele private cu Laurette, în care vedeta acceptă să iasă împreună. Bărbatul i-a luat și un cadou femeii pe care încerca să o cucerească și a întrebat-o ce mărime poartă, potrivit Cancan.

Agresor: OK, ne vedem acolo la 20:30.

Laurette: OK. D, mărimea 38. Red roșu.

Agresor: OK, am reținut, îți trimit poze înainte să iau ceva. Care să îți placă ție, în primul rând. Ai ajuns cu bine acasă, sper. O seară plăcută și frumoasă îți doresc și mă bucur că, în sfârșit, am reușit să ne vedem. Te pup, seară frumoasă și îți scriu mâine.

Laurette: Am ajuns. Sunt acasă, merci! Ești un drăguț.

Agresor: OK, te pup și o seară minunată îți doresc.

Laurette: Ăsta îl au.

Agresor: Ce mărime dorești?

Laurette: 38 port eu. La orice. M.

Agresor: Au M. Dorești să îți iau așa?

Laurette: Da.

Agresorul lui Laurette a făcut publice conversațiile dintre ei[Sursa foto: Instagram]

Locația la care Laurette și agresorul ei s-au întâlnit a fost aleasă de ea

În restul conversației, Laurette i-a propus bărbatului să se vadă într-o locație pe care ea o știe, pentru a nu exista probleme. Ulterior, vedeta i-a trimis o locație bărbatului și s-au întâlnit așa cum au stabilit.

Laurette: Bună! Te deranjează să ne întâlnim să vorbim într-o locație pe care o știu eu, să nu avem probleme.

Agresor: Bună! Nu, din partea mea nu-i problemă. Doar să fie OK, în sensul să putem vorbi liniștiți. Și aici unde stau apartamentul este foarte OK, dar cum dorești, pe mine nu mă deranjează. Să îmi spui doar adresa și la ce oră să ne vedem.

Laurette: Da, îți spun cum termin acolo.

Agresor: OK, mă anunți pe la 21:00 și îmi spui cum dorești să facem.

Laurette: Păi rămâne să îți dau adresa. Imediat cum termin acolo. O să termin mai repede.

Agresor: OK, perfect, aștept să îmi scrii.

Laurette: Oki.

Laurette s-a prezentat marți, 23 martie, la Secția 10 de Poliție, unde a făcut declarații cu privire a bărbatul care a bătut-o cu bestialitate într-o cameră de hotel. Alături de avocatul ei, vedeta a făcut noi dezvăluiri despre starea ei de sănătate actuală, cât și despre bărbatul care i-a provocat rănile. Laurette a declarat că se află în continuare în stare de șoc și face tratament pentru a se recupera. Citește mai multe AICI.