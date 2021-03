Bărbatul care a agresat-o pe Laurette are o istorie grea în spate! Până și soția lui a cerut ordin de restricție! Exclusiv

In articol:

Mai exact, reporterii WOWbiz.ro au descoperit că, de fapt, bărbatul care susține că el ar fi, de fapt, victima, în ciuda faptului că Laurette a fost cea care a ajuns la spital cu leziuni serioase, are un instoric car epare vilent în relația cu femeile.

Conform portal.just.ro, Laurette nu este prima femeie care ar fi fost abuzată de bărbatul cu care s-a întâlnit în camera de hotel. Astfel, în luna iulie a anului trecut, fosta soție a agresorului lui Laurette a câștigat procesul împotriva acestuia, iar magistrații au decis să emită un ordin de restricție, pe termen de trei luni, împotriva bărbatului care, în plus, nu avea voie să se apropie nici de copiii pe care îi avea cu

fosta parteneră de viață.

”Admite în parte cererea formulată de reclamanta-victimă T. E. V., în contradictoriu cu pârâtul-agresor T. M.. Emite ORDIN DE PROTECŢIE prin care, cu caracter provizoriu, pe durata a 3 luni, începând cu data pronunțării, azi, 23.07.2020: Obligă pârâtul-agresor T. M. să păstreze o distanţă minimă de 200 m faţă de victime, respectiv reclamanta T. E. V. şi minorii. Obligă pârâtul-agresor T. M. să păstreze o distanţă minimă de 200 m faţă de reședința victimelor, situată în București. Interzice pârâtului-agresor orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu reclamanta.

Decizia Tribunalului cu privire la agresorul lui Laurette

Respinge în rest acțiunea, ca neîntemeiată. Executoriu fără somaţie sau trecerea vreunui termen. Ordinul este obligatoriu şi pentru reclamanta-victimă. Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la o lună la un an. Prezentul ordin se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimelor şi a agresorului. Dispune punerea de îndată în executare a prezentului ordin de protecţie de către poliţie. Stabilește onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru pârât la suma de 500 lei. Dispune avansarea sumei de 500 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul București, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru pârât. Cu drept de apel, care se depune la Judecătoria Sectorului 3 București, în termen de 3 zile de la pronunţare. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 23.07.2020, ora 14.30”, este, soluția pe scurt, a instanței.

Laurette are rani pe corp dupa ce a fost agresata

Laurette, la un pas să fie ucisă în camera de hotel?

La câteva zile după ce scandalul în care a fost implicată a făcut turul României, Laurette și-a făcut curaj să povestească pas cu pas ce i-a făcut bărbatul cu care ieșise pentru a se simți bine. Mai exact, susține fotomodelul de ciocolată, a fost bătută de bărbatul cu pricina după ce nu ar fi vrut ceva cu care Laurette nu ar fi fost de acord.

” Acest domn îmi trimite mesaje din ianuarie, din care dorește să mă cunoască. Ne-am mai întâlnit cu două zile înainte, dar s-a comportat frumos. Nu m-aș fi gândit că ar putea să mă agreseze fizic. Dacă mă pierdeam cu firea, nu cred că reușeam să mai ies din camera aceea în viață. Dacă Poliția venea cu două minute mai târziu cred că eram moartă. Acolo omul s-a schimbat total. Mi-a cerut ceva, eu nu am fost de acord. Și a zis: de ce crezi că ai venit aici tu? Și de aici a început. A început să mă lovească, m-a tras de păr până la baie ca să mă bage cu capul în wc. El era peste mine și m-am târat spre ușă și strigam ca disperata: mă omoară, mă omoară! Omul era plin de sânge la gură. ca un canibal, că mă mușcase de mâna! Eu am mâna umflată, m-au trimis la Floreasca la spital. Încă sunt în stare de șoc, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și Poliției că am scăpat cu viață! Știu că e cineva care încearcă să-mi facă rău, nu e prima dată când încearcă să mă prindă într-o capcană. De data aceasta a reușit să mă facă să cad în aceasta capcană” , a povestit Laurette îngrozită, într-o emisiune TV.