„Ai înnebunit de tot” Loredana Groza, scene fierbinți pe canapea! Artista a „comis-o” din nou într-un club de fițe

Loredana Groza „s-a dezlănțuit” din nou într-un club unde a făcut un spectacol de zile mari. Oriunde ar merge, artista acaparează toată atenția în momentul în care își etalează mișcările de felină. Așa s-a întâmplat și de această dată, căci cântăreața și-a scos la înaintare toate atuurile fizice și nu numai.

Loredana Groza se numără printre cei mai talentați artiști de la noi din țară. În ciuda vârstei pe care o are, cântăreața nu se sifește să arate tot ce are mai frumos. Mândră de felul în care arată, îmbracă cele mai sexy și decoltate ținute pe care le are în garderobă și se pare că nu a dat greș niciodată. Artista deja ne-a obișnuit cu stilul ei „nebunatic”, atât în ceea ce privește felul în care se îmbracă, cât și felul în care dansează. Pe canapea, lângă canapea, pe scenă, pe ringul de dans, Loredana Groza știe cum să facă o atmosferă de zile mari și să atragă toate privirile aupra ei.

După ce a făcut atmosferă de zile mari într-un club și după ce a cântat unele dintre cele mai iubite piese ale sale, Loredana Groza s-a schimbat de hainele de scenă și a ajuns pe

ringul de dans, acolo unde a dansat până în zori.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza, roșie ca focul

Recent, Loredana Groza s-a fotografiat într-o ținută roșie și cu un decolteu amețitor. De aici până la o întreagă avalanșă de reacții din partea fanilor nu a fost decât un pas.

Admiratorii divei au felicitat-o încă o dată și i-au admirat formele, dar unii au și comentat negativ legat de felul în care alege să se afișeze pe rețelele de socializare.

Și de data aceasta, fanii au criticat-o pentru ipostazele mult prea provocatoare în care se afișează, aceștia spunând că vârsta pe care o are nu îi mai permite să fie atât de „curajoasă”.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

„Hai că ai exagerat de data asta cu mingile alea de baschet în loc de sâni”, „Tanti, ai și încărcături nucleare?”, „Putin capitulează în fața rmelor tale”, „Te-ai prostit de tot”, „Ai înnebunit de tot”, „Ai un sfătuitor prost care îți spune că arăți bine cu buzele și sprâncenele alea. Îți face rău. E o linie foarte subțire spe penibil. Photoshop-ul folosit exagerat e unul din factorii negativi. Atuul tău principal este talentul, vocea ta, muzica ta inconfundabilă. Nu lăsa lumea să uite asta”, au spus internauții.

Ca de fiecare dată, Loredana Groza nu bagă în seamă gurile rele și face mereu ceea ce îi place. Printre comentariile negative, au existat și o mulțime de păreri pozitive, care o încurajează pe Loredana Groza cu fiecare apariție.

„În fotografia asta semeni cu o tipă puternică, plină de autoritate și forță, așa un fel de perestroika românească”, „Doar cu așa soldați ar fi câștigat războiul Putin”, „Ești o frumusețe scumpă și adorabilă”, „Ce frumos ai îmbătrânit, parcă ești mai tânără ca la 30 de ani”, „Superbă femeie! Felicitări pentru melodiile tale minunate și pentru aspctul tău de invidiat”, „Bravo ție, ești tare frumoasă”, au spus admiratorii artistei.