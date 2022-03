„Puțină decență n-ar strica” Loredana Groza, o nouă apariție controversată! Fanii au luat-o la rost pe artistă

In articol:

Loredana Groza are o energie magnetică și atrage privirile tuturor oriunde ar merge. Artista devine mai atrăgătoare pe zi ce trece, iar fanii ei nu ezită să o felicite pentru felul în care arată la vârsta sa. De curând, a dat din nou „lovitura” pe rețelele de socializare cu o nouă fotografie foarte îndrăzneață.

Într-o ținută extrem de sexy, Loredana Groza s-a fotografiat cu decolteul generos la vedere, stârnind o mulțime de reacții în mediul online. Ca de fiecare dată, părerile au fost împărțite, iar fanii Loredanei groza s-au împtățit în două tabere. Unii dintre ei au complimentat-o pe artistă, iar unii dintre aceștia au criticat-o petru felul în care se fotografiază, având în vedere că nu se mai află la prima tinerețe.

Cu o bluză neagră extrem de decoltată și cu o pălărie albă, Loredana Groza și-a luat atitudinea potrivită și s-a fotografiat într-o ipostază care a pus bărbații pe jar.

„Lory, ești un star, o artistă, ai valoare, îmi place stilul tău, ești specială. Bravo! Succes, te iubesc și te ador!”, „Arăți fabulos! Jos pălăria pentru tine, Lori”, „Femeie frumoasă, cu mare caracter”, „Își stă bine cu pălărie. Ești frumoasă! Te pup”, „O doamnă frumoasă”, „Să fii iubită și fericită, draga mea, te pup”, „Ești ca vinul vechi”, „Loredana, nu ai fost nici copil atât de frumoasă”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii care o susți pe Loredana Groza.

„Puțină decență n-ar strica. Nu mai sunteți la 18 ani”, „Vinde Loredana secretul tinereții fără bătrânețe... Ce te mai zbați atâta? În curând, ai grijă să nu ajungi virgină”, au mai spus alții.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza susține că nu are operații estetice

Loredana Groza a trecut printr-o serie de modificări fizice în ultimii ani, care par a fi rezultatele unor opreații estetice reușite. Chiar dacă diferențele sunt vizibile, Loredana Groza susține că nu a apelat niciodată la astfel de intervenii și că este naturală din cap până în picioare.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, d ar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a declarat Loredana Groza.