Aici a fost internat Fulgy la dezintoxicare! Verdict crunt al medicilor, în urmă cu 3 ani: ”pericol iminent de vătămare pentru sine sau alte persoane”! EXCLUSIV

Nu mai este un secret că părinții lui Fulgy au luptat din greu pentru a-l face pe fiul lor să scape de viciul drogurilor dar și pentru a-i acoperi greșelile pe care acesta le-a tot făcut de-a lungul timpului, sub influența stupefiantelor.

Fulgy a refuzat internarea, așa că a fost internat ”nevoluntar”

Așa a ajuns Fulgy să fie inernat de mai multe ori în clinici de dezintoxicare.

În urmă cu 3 ani a fost însă altfel. Fulgy începuse să aibă stări extrem de ciudate iar părinții nu se mai înțelegeau cu el, iar aceștia și-au dat seama că băiatul are nevoie de ajutor specializat. Așa a ajuns Fulgy la ”Centrul de Evaluare și Tratament pentru Tineri Sf Stelian București”, spital situat în spatele căminelor din Regie.

Fulgy a fost intrenat la Spitalul ”Sfântul Stelian”

Fiul Clejanilor a fost ”internat nevoluntar”, ceea ce înseamnă că a fost mai mult sau mai puțin forțat să stea în spital în perioada 27.09 – 17.10.2018. Interesant este că spitalul a fost cel care a cerut prelungirea internării medicale, însă judecătorii au refuzat acest lucru.

Medicii au inisistat timp de aproape o jumătate de an ca Fulgy să se întoarcă în spital, însă fără succes.

Conform legii, internarea nevoluntară se aplică ”numai după ce toate încercările de internare voluntară au fost epuizate”. De asemenea, ”o persoană poate fi internată prin procedură de internare nevoluntară numai dacă un medic psihiatru hotărăște că persoana suferă de o tulburare psihică și consideră că:

Fulgy a trecut pe aici

Din cauza acestei tulburări psihice există pericolul iminent de vătămare pentru sine sau alte persoane

Fulgy suferea de tulburări de personalitate: ”Eram grandoman”

Legea mai arată că internarea nevoluntară se realizează de către: medicul de familie, psihiatrul, familia persoanei, poliție, jandarmi, pompieri, procurori sau judecători.

Aici a dormit Fulgy când era internat

Fulgy a dezvăluit el însuși că a suferit de tulburări de personalitate și că a ajuns să vorbească cu psihologi și psihiatri despre problema lui.

”Eu la un moment în viața asta aveam niște întrebări legate de mine. Am citit cărți de dezvoltare personală, am vorbit cu psihologi, cu psihiatri. (…) Pot să spun cu mâna pe inimă și cu sufletul deschis față de Dumnezeu că în perioada aia sufeream de grandomanie. E o stare și am depășit-o. (…)”, a povestit Fulgy. Recent, presa a dezvăluit că Fulgy a ajuns la dezintoxicare în Spania, trimis acolo de părinții lui, Viorica și Ioniță de la Clejani.