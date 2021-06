Aida Parascan a pierdut sarcina, iar acum face acuzații grave la adresa medicului care i-a monitorizat sarcina: "Copilul a încetat să mai evolueze..."

In articol:

Aida Parascan traversează o perioadă extrem de tristă, după ce a fost nevoit să nască natural la doar 5 luni, pentru că fătul se oprise din evoluție de patru săptămâni și intrase în descompunere.

Aida Parascan, drama cumplită. A pierdut sarcina

Câștigătoarea MasterChef face declarații șocante despre medicul care i-a monitorizat sarcina.

Nu există o durere mai mare pentru o mamă decât să își piardă propriul copil. Aida a fost nevoit să aducă pe lume bebelușul, la doar 5 luni, pentru că acesta încetase să se mai dezvolte de mai bine de patru săptmâni. Nașterea a durat șase ore și jumătate și a fost vorba de una naturală.

“Nici medicii nu au o explicație, pentru că două zile mi s-au făcut analize și au fost perfecte. Colul uterin era înalt, dur, nu existau riscuri de avort spontan, lichidul era foarte mult, placenta era perfect lipită de peretele uterului. Nici ei nu-și explică, pentru că asta se întâmplă când mama nu e bine, când sunt șocuri, dar eu chiar nu am avut niciun fel de nimic”, a spus Aida Parascan.

Citeste si: Aida Parascan a pierdut sarcina. Câștigătoarea MasterChef, dezvăluiri cutremurătoare: "Am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea"

Șocată de ceea ce se întâmplă în viața ei la momentul actual, vedeta a declarat că medicul i-a spus că fătul era întreg la naștere, deși nu a putut să se uite.

Citeste si: Viviana Sposub, dată afară de la Pro TV, după ce a cerut mai mulți bani. Ce alte pretenții avea- bzi.ro

Aida Parascan[Sursa foto: Instagram]

“Am fost nevoită să-l nasc natural. Am născut 3 copii pe cale naturală și nu cred că am îndurat cât am făcut-o de data asta. Corpul nefiind pregătit... De când au început contracțiile din 2 în 2 minute, cred că vreo 6 ore și jumătate a durat. Era întreg. Eu nu am putut să mă uit. Nu erau bucăți, din câte mi s-a spus era întreg, dar începuse să se descompună. Nu știu, nu l-am văzut”, a adăugat vedeta.

Acuzații grave la adresa medicului care i-a monitorizat sarcina

Cu toate acestea, Aida face declarații de-a dreptul șocante despre medicul care i-a monitorizat sarcina. Susține că, la penultima vizită, cadrul medical i-a spus că nu este nevoie de o ecografie și că bebelușul este bine.

“La penultima vizită, am făcut o programare cu o lună înainte, am ajuns acolo și mi s-a spus că nu e necesar să mi se facă o ecografie. Am zis că am nevoie să știu că copilul e bine și pentru muncă. El mi-a răspuns că nu e necesar, că ecografia poate să mi-o scrie și de mână, ceea ce și făcut de altfel. Mi-a scris o ecografie de mână bazându-se pe ultima ecografie făcută cu o lună înainte”, a spus Aida Parascan.

Citeste si: Aida Parascan, în culmea fericirii! Câștigătoarea Masterchef este însărcinată a patra oară

A decis să meargă la un alt medic, după aproximativ o lună, pentru o ecografie. Atunci a descoperit că inima bebelușului nu mai bătea.

Mesajul transmis de Aida Parascan[Sursa foto: Instagram]

“Am mers la medicul de familie cam după două săptămâni. Mi-a dat o altă trimitere și după ce am sunat, mi-a fost făcută o programare cu primul medic disponibil în alt spital. M-am prezentat săptămâna trecută, după aproximativ o lună. De asta nici nu pot să-mi dau seama dacă atunci când am fost la primul medic se întâmplase sau nu. În momentul în care mi s-a pus chestia aia pe abdomen, mi-am dat seama că inima copilului nu mai bate, că totul se vede în ceață. Am intrat în stare de șoc, pentru că-n momentul ăla nu știi ce să crezi. În secunda următoare a venit un alt medic și a făcut măsurătoarea și mi s-a spus că de 3-4 săptămâni copilul a încetat să mai evolueze, adică inimioara lui nu mai bate”, a adăugat vedeta.