„Ajutați-mă!" Andreea Mantea, momente de panică în mașină! Prezentatoarea a cerut imediat ajutorul fanilor

In articol:

Andreea Mantea a trecut printr-o experiență care pur și simplu a lăsat-o cu un gust amar. Totul s-a întâmplat recent, pe când aceasta se afla în propriul ei bolid de lux, atunci a auzit primele zgomote și imediat și-a dat seama că nu este singură în mașină, ba chiar cu ea se afla un pasager neașteptat: un șoricel.

Bruneta s-a dat imediat jos din mașină și a rupt-o la fugă, însă rozătoarea este în continuare acolo. Prezentatoarei îi este teamă ca nu cumva șoricelul să-i facă și stricăciuni care să o coste mult. Ea le-a cerut ajutorul fanilor de pe Instagram în urmă cu doar câteva ore.

„Există un șoricel în mașina mea. Când am ajuns acasă aseară, vorbeam la telefon și am zis să rămân în mașină ca să nu-l trezesc pe David. Mă rog. Am rămas în mașină și vorbeam eu la telefon liniștită și ce credeți? Am auzit cum mergea și am ieșit repede pentru că era prin dreptul scaunului la șofer, unde stăteam eu, am zis gata, dăm nas în nas. Dimineață l-am auzit iar. Eu știam că ei vin dar la zgomot fug. Sper să nu-mi roadă firele alea, Doamne ajută. Cum scot șoricelul din mașină? Există, chițăie și adoră să se plimbe prin București. Ajutați-mă!", a spus Andreea Mantea pe Instagram-ul personal.

Cum decurge o dimineață din viața Andreei Mantea

Prezentatoarea TV se trezește cu noaptea-n cap, căci trebuie să-l pregătească pe fiul ei pentru ziua de școală, însă recunoaște că atunci când sună telefonul mai are să un pic să dea cu el de perete, ba chiar la un moment dat s-a întâmplat și asta!

„La 7 trebuie să fiu în picioare, ca să-l trezesc pe David, și atunci nu pot să mă trezesc la 7 fix, pentru că, până mă ridic eu, până mă dezmorțesc...la 7 trebuie să fiu la el. La 6 jumate...ding, ding, ding, ding! Uită-te la ecranul telefonului, cât de spart este, pentru că nu-l mai suport. Încerc să-l opresc, nu nimeresc butonul și poc, poc, poc! Într-o dimineață l-am dat în perete, pentru că nu se oprea, dar l-am dat în perete pentru că am visat că erau foarte multe persoane în jurul meu și-mi ziceau <<Dar chiar nu poți să oprești telefonul?!>>, și el tot mergea. M-am speriat, l-am luat și l-am aruncat!”, a declarat Andreea Mantea în exclusivitate pentru WOWbiz.ro și kanald.ro.