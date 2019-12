La o scoala din sectorul 3 al Capitalei, peste 90 la suta dintre elevii claselor primare raman in sălile de clasă, chiar si dupa terminarea orelor de program.

Insa nu toate unitatile de invatamant au asigurate astfel de activitati finantate de stat, iar multi parinti scot bani grei din buzunare pentru programe private.

Cu voucherul de 400 de lei, parintii nu vor acoperi nici macar jumtate din cheltuielile unui afterschool privat, dar chiar şi la această valoare, ajutorul este binevenit.

Proiectul voucherelor educationale, de care vor beneficia toti părinţii copiilor din clasele primare, a fost intens dezbatut de parlamentari, care au decis sa incerce sa-l transforme in lege.



Raluca Turcan, inițiatorul proiectului de lege: Prin acest sistem de vouchere pe care parintii le primesc pentru a-si sustne copii intr-un sistem de afterschool sau scoala dupa scoala s-ar asigura educatia pe tot parcursul zilei.

O subventie acordata de stat ar impulsiona parintii sa-si inscrie copiii in astfel de programe, mai ales ca in acest an scolar, la nivelul Capitalei, sub 50 la suta dintre elevi le frecventeaza.Propunerea parlamentarilor inseamna o modificare a Legii Educatiei si urmeaza sa fie discutata in Senat, care va lua o decizie in acest sens. Daca va fi adoptata, ea se va aplica din toamna, odata cu inceperea noului an scolar.