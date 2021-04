Albert Oprea este favoritul publicului la Survivor România. Războinicul face o nominalizare surprinzătoare. „Este nedrept ce se întâmplă!”

In articol:

Pentru a opta săptămână la rând, Albert Oprea este favoritul publicului la Survivor România.

Albert Oprea este favoritul publicului la Survivor România

Deși le-a cerut oamenilor de acasă să nu-l mai voteze până face din nou performanță pe traseu, Războinicul se bucură în continuare de susținerea acestora.

Războinicul spune că nu merită statutul de favorit, însă promite celor care l-au votat că va încerca să devină mai bun pe traseu.

Citeste si: Sorin Pușcașu, în pericol de eliminare după ce a fost nominalizat la Survivor România. Cum a reacționat Războinicul: „Sper ca publicul să vadă!”

„ Vreau să încep prin a-mi cere scuze publicului. De-asta l-am rugat să nu mă mai voteze. Îmi cer scuze că n-am dat randament în ultima perioadă. Iar sunt în situația asta pe care simt că nu o merit, dar nu am ce altceva să fac decât să merg mai departe și să încerc să fiu bun, să răsplătesc publicul pentru această loialitate. Mă apasă acum că trebuie să nominalizez pe cineva dintre băieți. Tocmai pe motivul ăsta am cerut publicului să nu mă voteze, nu vreau să fie nimeni supărat”, a spus Albert Oprea.

Sorin Pușcașu și Albert Oprea

Starlin, nominalizat de Albert Oprea la Survivor România

Albert Oprea l-a propus pentru eliminare pe Starlin. „Am de ales între Andrei și Starlin. O să-mi ascult inima, pentru că n-am alt motiv, și o să-l votez pe Starlin”, a spus Războinicul.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Cine este Starlin de la Survivor România 2021. Ce meserie are concurentul din echipa Războinicilor: „Am trăit în Santo Domingo”

Starlin spune că a demonstrat că este puternic la Survivor România și nu are regrete dacă ar fi să părăsească competiția. „Nu am niciun fel de emoții, sunt liniștit, pentru că aici în Survivor am câștigat respectul tuturor, Faimoși și Războinici. Am dovenit că sunt un Războinic adevărat. Nu am jucat pentru Starlin, ci pentru echipă. Pot să spun cu mâna pe inimă că am fost unul dintre cei constanți. Mi-am susținut echipa și de pe bancă. Mă bucur că am ajuns până aici și am ajuns cu propriile puteri. Am demonstrat destul de multe. Dacă aici se termină, am dovedit că sunt Pantera”, a spus Starlin.

Războinicii

Marius Crăciun, locul doi în preferințele publicului la Survivor România

Marius Crăciun este al doilea favorit al publicului și este recunoscător pentru toată susținerea. „Țin să mulțumesc publicului de acasă pentru că datorită lor rămân în competiție. Mă bucur că cei de acasă trăiesc fiecare clipă pe trăseuodată cu mine. Le mulțumesc că mă susțin și văd în mine un potențial foarte mare. Mă bucur că sunt printre favoriții publicului și asta mă motivează în continuare. Mă doare că mai sunt doar doi camarazi care trebuie să fie votați pentru eliminare”, a spus Războinicul.

Marius Crăciun

Andrei Dascălu, nominalizat pentru prima oară la Survivor România

Singura opțiune de vot pentru Marius Crăciun este Andrei Dascălu, care este pentru prima oară în cursa de eliminare la Survivor România. „Așa ne așteptam cu toții să se întâmple. E cel mai greu sentiment pentru că trebuie să rostesc un nume al unei persoane care îmi e ca un frate, e cel mai bun prieten al meu aici. Împărțim patul, lucrurile, mâncarea. Simt de parcă l-aș cunoaște de-o viață. Avem multe lucruri în comun. Nu mi-aș dori să-i rostesc numele într-un consiliu de eliminare. Mi-a rămas singura variantă de votat. Votul meu merge către Andrei, unul dintre cei mai buni și puternici oameni de aici”, a spus Marius Crăciun.

Citeste si: Albert Oprea de la Survivor România, dezvăluiri dureroase. Războinicul a trăit o traumă greu de imaginat la doar 17 ani. „Fratele mai mic al mamei...”

Andrei Dascălu vrea să continue lupta pentru supraviețuire în jungla Dominicană și spune că e nedrept să se afle printre cei care riscă să plece acasă.

Andrei Dascălu de la Războinici

„Este o situație foarte sensibilă pentru noi. Știam că va veni momentulasta, dar nu atât de repede. Culmea e că asta e prima oară când sunt nominalizat și mă bucur că am fost nominalizat de fratele meu. I-am cerut să facă asta. Este nedrept ce se întâmplă. Mi-am câștigat locul în această echipă din prima zi. Am dat totul pe traseu, în camp. Nu cred că este momentul să părăsesc competiția și dacă așa va fi, o voi lua ca atare”, a declarat Andrei Dascălu.