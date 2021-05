Albert Oprea este la un pas de eliminare din competiția Survivor România, după ce a fost nominalizat de Războinici. „Am nevoie de susținerea publicului!”

In articol:

Concurenții din echipa albastră au fost nevoiți să facă nominalizări, după ce au pierdut cel de-al doilea meci de imunitate la Survivor România. Șansele ca un Războinici să părăsească competiția la finalul săptămânii sunt de 50%.

Albert Oprea, nominalizat de Războinici la Survivor România

Altmosfera în echipa Războinicilor este bună, iar tensiunile dintre concurenți s-au risipit în ultima perioadă. Aceste lucruri îi fac pe albaștrii să decidă care este persoana pe care o trimit în cursa spre eliminare, pentru că nimeni nu își dorește să piardă un coechipier la finalul săptămânii.

Citeste si: Albert Oprea, lovit și jignit de Sebastian Chitoșcă la Survivor România 2021. „Milogule, ești cel mai fals de aici!”

În cele din urmă, Războinicii au decis să voteze cum simt. Astfel, în consiliul de eliminare, Bogdan Urucu a primit un singur vot, la fel ca Sorin Pușcașu, în timp ce Albert Oprea a fost nominalizat de patru colegi și intră la votul publicului.

Albert Oprea de la Războinici

Citeste si: Când scăpăm de purtarea măștii în spațiile deschise. Iată ce spune ministrul Sănătății- bzi.ro

„Nu mai am emoții. Am fost nominalizat de foarte multe ori, e ok, mergem mai departe. Mă adresez publicului să mă voteze, pentru că am mare nevoie de acum încolo. Suntem din ce în ce mai puțini și ne apropiem de finalul emisiunii și se poate întâmpla orice. Am nevoie de suținerea voastră, eu merg mai departe, ce o fi o fi. Publicul decide, iar dacă rămân, merg mai departe, dacă nu, înseamnă că așa a fost să fie. Cu Dumnezeu înainte, eu sunt încrezător”, a declarat Albert Oprea.

Echipa Războinicilor

Albert Oprea de la Survivor România, dezvăluiri dureroase. Războinicul a trăit o traumă greu de imaginat la doar 17 ani

În urma nominalizărilor făcute de Faimoși și Războinici, Irisha și Albert Oprea intră în cursa pentru eliminare din această săptămână la Survivor România.

Irisha este nominalizată la Survivor România

Irisha a fost propusă pentru eliminare de Faimoși la Survivor România. Concurenta este revoltată pentru că voturile au fost acordate din punct de vedere social și consideră că performanțele pe care le-a avut pe traseu contează mai mult decât disensiunile pe care le-a avut în camp cu unii dintre colegi.

Irisha de la Faimoși

„Am zis că acum două săptămâni se nominaliza sportiv, acum se nominalizează pe social dintr-odată. Acum o săptămână au început băieții, Sebi și Zanni, Ralucuța, Ralucuța, nu știu ce conturi reglează ei și nu mă interesează. Faptul că nu sunt de acord cu ei sau nu halesc glumele lor de clasa 8-a îi face pe ei să creadă că am ceva cu ei. Nu, nu am nimic personal cu ei.

Irisha, atac furibund la adresa lui Zanni după ce a fost nominalizată la Survivor România. „Nu halesc glumele de clasa 8-a!”

Asta e, m-au votat. Cel mai important e că nu e pe criterii sportiv, acolo e bine. Nu ne înțelegem verbal, asta e partea a doua. M-am așteptat, nu sunt șocată, încep să mă obișnuiesc, e a doua oară și sper să mă salveze publicului. Dacă mă salvează o să le fiu recunoscătoare, dacă plec, o să mă uit din exterior de acasă și o să le zic, fraierilor, că m-ați votat, acum nu mai are cine să aducă puncte, în spirit de glumă. Ce a fost am văzut. Ce va fi vom vedea”, declara Irisha.