Albion Rrahmani a celebrat cele două goluri în stil albanez! Fotbalistul kosovar a explicat gestul

Albion Rrahmani, jucătorul în vârsta de 23 de ani, proaspăt sosit în Giulești, a dat dovadă încă o dată de mare clasă. A marcat o dublă în derby-ul vișiniu și a contribuit și la golul decisiv marcat de Claudiu Petrila, după ce a deviat mingea centrată de Christopher Braun.

Kosovarul a bifat a șasea reușită în Superliga României, fiind la egalitate cu alți patru fotbaliști pe prima poziție a podiumului din clasamentul golgheterilor.

Albion Rrahmani a celebrat cele două goluri în stil albanez

La scurt timp după finalizarea partidei, Albion Rrahmani a vorbit la flash-interviu și a oferit prima reacția în urma victoriei în care a reușit să marcheze de două ori, dar a și explicat celebrarea sa, întâlnită la staruri cu origini albaneze, precum Xherdan Shaqiri sau Granit Xhaka.

„Sunt din Albania, Kosovo, am sânge albanez, vreau să-i susțin. De asta celebrez așa” , a spus Rrahmani la finele partidei cu CFR Cluj.

Rapid București - CFR Cluj 3-1 [Sursa foto: Instagram Rapid București]

Cristiano Bergodi, cel mai bun atacant în viziunea sa

Antrenorul de origine italiană a avut numai cuvinte de laudă la adresa formației sale, după victoria frumoasă din derby-ul etapei cu numărul 10, subliniind că Albion Rrahmani este cel mai bun atacant și este bucuros că a ajuns la Rapid.

„Au fost fantastici jucătorii mei, CFR este o echipă foarte greu de bătut, are jucători care știu cu mingea. Ne-am ținut bine.”, au fost primele cuvinte ale tehnicianului.

La doar 5 minute de la reușita lui Albion Rrahmani, Ciprian Deac a reușit golul egalizator în minutul 10 al partidei, iar antrenorul a observat imediat moralul scăzut al echipei.

„Ne-au dat gol și am pierdut mingi la mijlocul terenului. Ne-a speriat golul din offside.Au fost fantastici jucătorii mei, CFR este o echipă foarte greu de bătut, are jucători care știu cu mingea. Ne-am ținut bine, Ne-au dat gol și am pierdut mingi la mijlocul terenului. Ne-a speriat golul din offside. N-a fost o descătușare reacția mea, după ce te sperii puțin în prima repriză, le-am dat curajul fotbaliștilor mei în a doua repriză. Le-am dat un pic de curaj pentru că avem o echipă de calitate. Portarul nostru a fost cel mai bun, Horațiu a apărut în fața lui Otele, doar felicitări jucătorilor mei. Întotdeauna mergem în față, totdeauna erau tranziții negative. Cine a intrat a jucat bine. Albu la mijlocul terenului a fost foarte bun, Alex trebuie felicitat. Meci incredibil de frumos. Nu știu dacă ei s-au dezechilibrat în a doua repriză, dar am ajuns ușor în careu, am avut trei sau patruocazii mari în primele 15 minute în partea secundă. La pauză i-am văzut puțin fricoși pe jucătorii mei, după ce Deac e egalat. A doua repriză a fost cea mai frumoasă de când sunt eu aici. Rrahmani este cel mai bun atacant, mă bucur că l-am luat noi”, a descris acțiunea antrenorul italian de la cârma Rapidului.

În urma derby-ului vișiniu din Giulești, feroviarii rămân pe poziția secundă a clasamentului Superligii României, cu 19 puncte acumulate în cele opt partide disputate, iar Rapid a urcat pe locul al treilea, „suflându-le în ceafă”, cu un singur punct în spatele ardelenilor.

Rapid a profitat de greșeala celor de la Universitatea Craiova, care au remizat cu „U” Cluj, scor final 1-1, în timp ce a ajutat-o pe FCSB să se distanțeze, care se află la 6 puncte de locul al doilea și la 7 puncte de poziția a treia.

CFR Cluj va primi vizita celor de la FCU Craiova în următoarea etapă, în timp ce Rapid va face deplasarea la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt.