Alegeri parlamentare 2020. Care este ordinea partidelor pe buletinul de vot

Duminică, 6 decembrie, au loc alegerile parlamentare 2020. Cum arată lista candidaților din București pentru Senat și Camera Deputaților.

Românii își aleg senatorii și deputații pe data de 6 de decembrie, începând cu ora 07:00. Secțiile de votare vor rămâne deschise până seara, la ora 21:00. Primele rezultate vor fi anunțate duminică seara, după închiderea urnelor de vot.

Alegeri parlamentare 2020. Acte necesare pentru vot

Cetăţenii români pot vota în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Alegătorii pot vota la Senat și Camera Deputaților candidați care nu fac parte din același partid politic.

Alegerile parlamentare din 6 decembrie. Câți candidați s-au înscris pe liste

Listele pentru alegerile parlamentare din 2020 conțin 7.136 de candidați, un număr mult mai mare decât cel din urmă cu patru ani, când 6.476 de candidați. Dintre aceștia, 4.659 candidează la Camera Deputaţilor şi 2.477 la Senat.

Recordul este deținut de PMP, care are cei mai mulți candidați pe listele electorale din acest an, 641, și este urmat de PNL 640 candidați. Pro România are 639, în timp ce PSD are un număr de candidați de 631. Alianţa USR-PLUS are 616 candidaţi, iar Alianţa pentru Uniunea Românilor (AUR) are 621 de candidaţi.

În urma alegerilor din 6 decembrie, 136 de candidați vor deveni senatori, din totalul de 2.477, iar 329 , din 4.659 înscriși, vor fi aleși deputați.

Care este secția de vot unde poți vota

Alegătorii pot vota la parlamentare 2020 doar la secția unde sunt arondați. Puteți afla aceste informații accesând pe pagina web a Registrului Electoral. Este necesară completarea a trei câmpuri:

CNP - codul numeric personal

Numele de familie

Codul de verificare pe care îl vedeți pe site

Alegătorii care au viză de flotant, dar nu s-au înscris în Registrul Electoral, care se face printr-o cerere înaintată la primărie, trebuie să voteze la secția unde este arondată adresa respectivă.

Alegeri parlamentare 2020. Care este ordinea partidelor pe buletinul de vot

Iată lista candidaţilor din Bucureşti la Senat, la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot.

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

DIACONESCU CRISTIAN

ONACA DOREL-CONSTANTIN

FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN

DĂNĂU DRAGOŞ CORNELIU

TECUCEANU MARIOARA

SEBE RĂZVAN-NICOLAE

MĂLĂIA CĂTĂLIN-EMIL

SAVA OANA-MARIA

CHICOŞ GABRIELA

DOHOT ION-DUMITRU

MUŞAT LUMINIŢA-MARIANA

ŞERPESCU CĂTĂLIN-CONSTANTIN

ZĂRNESCU DAN

MARTIN ION

PODAR MARIAN-VASILE

BUCIU MIRELA-LUCREŢIA

BUZNICEA CRISTINEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

CÎŢU FLORIN-VASILE

CÎMPEANU SORIN MIHAI

ANISIE MONICA-CRISTINA

DOBROVIE MATEI-ADRIAN

POPESCU LIGIA-CECILIA

TĂNASE VIOREL

IVAN FLORIN-CĂTĂLIN

MERAN ŞTEFAN-DAN

TUDOROIU LUCREŢIU

TILEA DOINA-MARIA

GRUMAZ ALEXANDRU

DUMITRU CIPRIAN CONSTANTIN

FARKAŞ ORTANSA-ANDREEA

PLAVETI IULIUS-DAN

BADIU DUMITRU-CRISTINEL

BĂLUŢĂ AURELIAN-VIRGIL

GHEORGHIU PETRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON

PRECUP MIHAI-CĂLIN

SAVA OTILIA

METEHĂU ANDREI-GEORGE

CAZACU DRAGOŞ

HORGHIDAN CARMEN-MARILENA

TUDOSE DUMITRU

LAZĂR MIHAI-DANIEL

PATRICHI VICTOR-ŞTEFAN

MĂRĂCINE CRISTIAN

CIULU MIOARA-SABINA

CARP IOANA-CRISTINA

DUŢU IONUŢ-ADRIAN

SOARE ALEXANDRU-BOGDAN

DRAGOMIRESCU COSTIN-MIHAIL

ONICA IOAN-IULIUS

DRĂGHICI MARIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

FIREA GABRIELA

STREINU CERCEL ADRIAN

MUTU GABRIEL

ZAMFIR DANIEL-CĂTĂLIN

KANSOU ALEXANDRU-HAZEM

GEANTĂ FLORIAN-DANIEL

ANTIPA ADRIANA-LARISA

HLIZA MIHAIL-BOGDAN

TUDOR MIRONA

MARINESCU IONELA

LUCA CONSTANTIN

POPESCU GEORGE

ZAHARIA RĂZVAN-CRISTIAN

DANCIU IOAN-BOGDAN

STAN TĂSEL-SILVICĂ

HAITĂ VALENTIN-ION

BOŢAN IONUŢ-CIPRIAN

ALIANȚA USR PLUS

PĂLĂRIE ŞTEFAN

DINICĂ SILVIA-MONICA

SPĂTARU ELENA-SIMONA

GHICA CRISTIAN

DRAGU ANCA DANA

PRESADĂ FLORINA-RALUCA

ALEXANDRESCU VLAD-TUDOR

SĂNIUŢĂ ADINA

COBIANU CEZAR-ADRIAN

NIŢU COSMIN-MĂDĂLIN

ARCU CONSTANTIN

POP VIORICA-ALINA

MĂRGEANU VASILICA

DUMITRESCU DAN

IONESCU EMIL-OVIDIU

MATIANU ROBERT CLAUDIU

VICOL NED

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

KŐVER ZOLTAN JÁNOS

ILLYES MARTON

BARÓTI JUDIT

BEJAN IBOLYA

BATHORY ISTVAN

MATHE CIABA

KÁNYÁDI MIHÁLY

VARTANOVICI AGNETA-VERONICA

KOVACS GHEORGHE

MATHE ALEXANDRINA

LUNKA ROBERT-IOAN

ENESCU ŞERBAN-PETRU

BAKO MARIA

NEDELKA GÁBOR

SARKÖZI EVA

ANDRAŞ ALEXANDRU

FEKETE NICOLAE-PETRE

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE

VARLAM ION

RIZESCU RADU

ZAHARIA MARIA EMANUELA

GEANGU CONSTANTIN

DOJA-FODOREANU ION-ADRIAN

FLOAREA LIVIU-GHEORGHE

ZEANA CORNELIU

MARCU NECULAI-LIVIU

BALINT MIHĂIŢĂ-MARICEL

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ

IONESCU TUDOR

GRASU GEORGE

NECHITA-BURCULEŢ CONSTANTIN-ŞERBAN

NĂSTASE DRAGOŞ-ARALD

CAPŞA CECILIA

PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ

BANU JOHN-ION

PARTIDUL VERDE

NICULA MARIA-MAGDALENA

TĂNASE LIDIA

VASILE CRISTIAN

LAZĂR-ŞERBĂNESCU JAQUELINE-MARILENA

TOADER FLORIN

ILIE DANIEL-IONUŢ

UCĂ LIVIU-CONSTANTIN

TUDOSE ELENA-CRISTINA

NĂSTASE ŞTEFAN

CALOIANU MIRCEA-CĂTĂLIN

CRISTIAN MARGARETA

OPRICĂ ZAMFIRA

STRUGARU CONSTANTIN

LAZĂR GHEORGHE-ILIE

DRAGOMIR CĂTĂLINA IONELA

ALBU ALEXANDRA-ROXANA

BERCEANU VALENTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

TÂRZIU CLAUDIU-RICHARD

DÎRLĂU ANDREI-EMIL

MITROI FLOREA

IANCU ELENA

DIMA ŞTEFAN-OVIDIU

HILA TUDOR-VIRGIL

BUTNARU NICU

UDESCU ŞERBĂNEL-MIHAIL

COSTANDACHI CRISTIAN

BUDIŞ CECILIA-IOLANDA

AVRĂMIŢĂ PETRE

DAN GHEORGHE-VALENTIN

BREZEANU LUCREŢIA-EUGENIA

CHIŢA CONSTANTIN-NICOLAE

CIUBUC CRISTINA

CREFELEAN IONICA-RAMONA

MAZĂRE MIHAELA-DOINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR

IONESCU CONSTANTIN

BRĂNESCU CONSTANTIN

SCARLET NEGUŢA

CIOBOTARU IOAN-CRISTIAN

TAVŞANCE PAUL-VALERIU

MIHAIL ION

CIZER EUGENIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

NICOLAE ŞERBAN

BALABAN RADU

VĂTAFU AURICA

DIMITRESCU ALEXANDRU-DANIEL

DINU RADU-LUCIAN

BUSUIOCESCU TUDOR-GABRIEL

ŞAPERA DUMITRU

BALTEŞ CRISTI-MARIAN

VERNESCU MARIUS

IACOB ALEXANDRU-SILVIU

ANDRIESCU CRISTINA-ALEXANDRA

CÂTU MARIUS-ŞTEFAN

TODIREANU LUCIAN-MIHAIL

ALECU ION-MARIUS

POTCOVARU LAURENŢIU-ŞTEFAN

TODIREANU OANA-ALEXANDRA

TEODORESCU FLORENTINA-ROXANA

ALTERNATIVA DREAPTĂ

LICXANDRU VALENTIN

BOGDANIUC LILIANA-SELENA

PREDA FELIX CLAUDIU

UNCU DANIEL-MARIAN

CERKEZ RADU

PÂRVULESCU EUGEN

CÂMPEAN IOAN-ADRIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

TĂNĂSESCU CLAUDIU

EDU MIHAIL

TUDAN MIRCEA

TĂNĂSESCU SIMONA-FLORINA

ANGHELINI ELENA

VIANU DORIN-VLADIMIR

MUREA SORINA-ANGELA

UŢĂ VALENTIN

RĂDULESCU JANA-IOANA

FARAFIN ALINA-MIHAELA

CRĂCIUN SORIN-VALENTIN

ANGHELINI ADINA-TEODORA

NICULESCU NELU

SANDU DOINA-MARIANA

MARINESCU MARIA

CULEA ADRIAN-IULIAN

FLOREA ROXANA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE

POPESCU SEBASTIAN-CONSTANTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)

BRUYNSEELS RAMONA-IOANA

TOADER ULISE

MINEA RADU-DUMITRU-MAXIMILIAN

PRICĂ ION

CUREA VIOREL-MARIUS

CRISTESCU LUMINIŢA

CHIRANA CAMELIAN

TOMESCU GHENEA-VIOREL

MILITARU ADRIAN-LEONARD

DĂDUŢ LILIANA

TUDORAŞCU GEORGEL

POPA COSTEL-CRISTIAN

GÂLCĂ MIHAI-FLORENTIN

ILIE ANI

DĂNILĂ MIHAIL

GAVRILĂ JAN

IGNAT RODICA AGNES

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

DIMA PETRICĂ

NIŢĂ FLOAREA

ZDROBIŞ COSTICĂ

GRIGORE MARIANA

NAE EMIL-MARIAN

CINDĂU DUMITRU



Iată lista candidaţilor din Bucureşti la Camera Deputaţilor, la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot:

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

TOMAC EUGEN

CONSTANTIN IOANA-FELICIA

MOISE COSTIN-SEBASTIAN

NEGOIŢĂ GHEORGHE-LIVIU

FLORESCU ŞTEFAN-VIOREL

RĂDULESCU GABRIEL

IONESCU ANDREI-GEORGE

CIOCOI CRISTIAN-GABRIEL

CĂŞVEAN CĂTĂLINA

VANEA OLIVIA-ADRIANA

ATANASIU OANA-ROXANA

BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN

TRĂISTARU NICOLETA-VERONICA

BUNESCU ALEXANDRU-RĂZVAN

DIMULESCU SANDA

NEGRILĂ CORINA DANIELA

FERARU COSMIN

PAVEL ANDREI

ENĂCHESCU CRISTINA-ELENA

OPRIŢESCU CONSTANTIN

MOCANU CĂLIN-ŞTEFAN

HAIDĂU CRISTIAN-IONEL

IORDACHE FLORINA-ISABELA

IONESCU CLAUDIU PAUL

DUNOSE MARIAN-VALENTIN

BĂBEANU DENISA-GEORGIANA

CHIRIŢESCU FLORIAN

IOSU AMALIA-ELENA

TRASCU CĂTĂLIN-SORIN

GIURANIUC ADELA-LUIZA

GRIGORE VICTOR-NELU

GÂMFĂLEANU GEORGE

ILIE CĂTĂLIN-ANDREI

MIHAIL IOAN-BOGDAN

IONAŞCU DIANA-NICOLETA

VASILE RODICA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

ORBAN LUDOVIC

ALEXANDRU VICTORIA-VIOLETA

TRĂILĂ CRISTINA

TĂNASE ANTONEL

BURDUJA SEBASTIAN-IOAN

BĂCANU CRISTIAN-TUDOR

POPESCU PAVEL

MAREŞ MARA

NICOLESCU DANIELA

GRIGORESCU IULIANA-CRISTINA

TINICHE BOGDAN-GABRIEL

MORARU LIVIU-ALEXANDRU

VIJULIE FLORENTINA-VIOLETA

CURMEI CĂTĂLIN-VALERIU

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA

DUMITRIU CRISTIAN-PANAIT

DE MEZZO MARIO-LUCIAN

NIŢU CĂTĂLIN

PRODEUS ILEANA-MIHAELA

PUŞCAŞ IONEL

CROITORU ION

PRUNĂ TUDOREL

BRĂTIANU RĂZVAN

BALOV ADRIANA-IOANA

FRIEDMANSKY MIRCEA-LAURENŢIU

COPACI CONSTANTIN-ALIN

DUMITRIU MONICA-LOREDANA

ULMEANU FLORENTIN-ADRIAN

PAVELIU CORNELIU-MUGUREL

LAZĂR RAREŞ

SUCIU ALEXANDRU

HEIMANN MICHAEL

GHEORGHE DANIEL-PAUL-ROMEO

GRECIA IONUŢ-BOGDAN

GORUNESCU SILVIU-MARIUS

PÎRJOL LAURENŢIU-ANDREI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

PONTA VICTOR-VIOREL

PODAŞCĂ GABRIELA-MARIA

PREDOIU SILVIU

IONESCU TUDOR-TIM

VOICU ION-VALENTIN

BĂLĂŞOIU ANCA ELENA

VĂCARU CIPRIAN-NICOLAE

SÎRBESCU IOANA-ALEXANDRA

IVAN MARIUS-IONEL

MAIORESCU MIRCEA ADRIAN

CÎRLIGEANU CODRUŢ-COSTIN

ZAMFIR CODRIN-IONUŢ

AMINAI DARIUSH-LUCIAN

TRONCEA FLOREA

CÂRSTEA BOGDAN-CONSTANTIN

GIULEA ALEXANDRU

BODNAR DANIEL

PREDESCU ŞERBAN-DAN

ILINESCU GEORGE CONSTANTIN

ROMAN IRINA

IACOB ION

DINU MARILENA

ALDEA CAPELINI

MELINTE DANIELA-BRÎNDUŞA

ALEXE CĂTĂLINA-MARIA

IURCU LAVINIA

COARNĂ FLORINA-ANCUŢA

RADU ANDREEA

ALBEŞTEANU CLAUDIA-REBECA

COSMA GEORGE-IONUŢ

REPAN MATEIU-DIMITRI

MAFTEI AUGUSTIN

ŢÂULESCU CRISTIAN-ANDREI

BUCUR TEODORA-DANIELA

GHIMPA ALEXANDRA

PANDELE RĂDUCU

ION IONUŢ EMIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

RAFILA ALEXANDRU

TUDORACHE DANIEL

TUŞA ADRIANA-DIANA

FLOREA DANIEL

GOLEAC NICOLETA-MATILDA

NASSAR RODICA

MIHĂLCESCU CARMEN-ILEANA

POPESCU DAN-CRISTIAN

FLOREA OANA-CONSUELA

MANOLE PETRE-FLORIN

BUTACU SIMONA-VALENTINA

SIMION PAUL-EDUARD

STANCU CEZAR-COSTIN

SIMION COSTIN

PCHIRICĂ PETRE

IACOB EMANUEL

CIMPOIERU ALINA-GEORGIANA

ŞTEFANA CĂTĂLINA

PANINOPOL NICOLETA

NEGOIŢĂ ANDA-IOANA

JURUBIŢĂ GEANIN-GEORGIAN

PANĂ TRAIAN

ANGHEL FLORIN

ALEXANDRESCU FLORIN-CRISTIAN

UNCIULEANU MITICĂ-CĂTĂLIN

ŢÎRDEA ANDREI-ALEXANDRU

MAIORU VLAD-ALEXANDRU

MĂRGĂRIT PETRE

ŢANE LAURA-DANIELA

RĂDULESCU MILICĂ

SĂVULESCU ALEXANDRU-ROLAND

CURCĂ ALEXANDRA-IOANA

RÂPEANU RĂZVAN-IULIAN

MARIN CRISTIAN-SORIN

ZAHARIA-VIŞOIU DARIA

PASCIUC PAULA

CHERECHEŞ RALUCA-FLORINA

ALIANȚA USR PLUS

NĂSUI CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL

CRISTINA-MĂDĂLINA

ŢOIU OANA-SILVIA

SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL

BUZOIANU DIANA-ANDA

BADEA MIHAI-ALEXANDRU

TENIŢĂ DRAGOŞ-CĂTĂLIN

POP RAREŞ-TUDOR

STOICA DIANA

APOSTOL ALIN-GABRIEL

NEAGU DENISA-ELENA

ÖZMEN OANA-MARCIANA

DIMITRIU ALEXANDRU-PAUL

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU

MOCANU NELU

NIŢULESCU GABRIELA-CRISTINA

SAS CRISTIAN-TRAIAN

STANCIU RADU-VALENTIN

CARP MARIAN-IULIAN

SĂMĂRTINEAN EMIL

NISTOR RĂZVAN-GABRIEL

STOIAN TEODORA

BĂDOIU MIHAELA-CĂTĂLINA

LĂZUREANU IOAN-VALENTIN

JIDA MIHNEA-MIHAIL

BADEA ŞTEFAN-ALEXANDRU

POPOVICI TEODOR-BOGDAN

CURCĂ ADRIAN

IONESCU MIHAI-CRISTIAN

EREMIA MARCEL-MARINEL

TUDOR LIVIU

GROSU CARMEN-ANGELA

IRIMIEA LAURA-MIHAELA

DUMITRESCU ROXANA

CRUCEANU ALEXANDRINA

MOLDOVEANU CRISTINA-GABRIELA

STANCIU DĂNUŢ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

HORVÁTH CSABA

BENCZE JÓZSEF

KŐVER ORSOLYA-MARIA

SZIGETI BOTOND

TOTH TÜNDIKE

ANDRAŞ IBOLYA

BALAZS ELZA

TIŞCĂ EDITH

HORVATH BALÁZS

NAGY ANDREI

CĂNEA TIMEA-MELINDA

HEGYI ANNA-MARIA

VELCZ ANA-MARIA

BODO ANDREI

JÁNOSY EMMA

HEGYI ANAMARIA

BENEDEK LASZLO

KEREKES GHEORGHE

NEGUŢ SUSANA

KLUGER MARIA-TEREZIA-PETRONELA

DEMETER RÓBERT

VELCZ ALEXANDRU

BARBU ELISABETA

TOTH OLIVER-RENATO

HEGYI MÁRTON

CSIKI ERZSÉBET

CIUCLEA MAGDALENA

RUNCAN ELENA-ELISABETA

WAGNER ALEXANDRU-ADALBERT

LÁZÁR SAMUEL

BODO IDA

FRUNZĂ VIORICA-MARGARETA

DEMENY TIMEA

CONSTANTIN IULIANA

GHIOCA MAGDA

EGETŐ ZOLTAN

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE

GRIGORIU MIHAI-THEODOR-CONSTANTIN

POPESCU ALEXANDRU

VLAD VIRGIL

POPA MIRCEA-IOAN

ENESCU CARMEN-ADRIANA

DOBROTĂ ANCUŢA

DINUŢĂ VICTOR

RADU MIHAELA-MONICA

PRALEA ANDREI

BANNER-DOBRESCU IOANA-MIHAELA

RĂDUCANU CONSTANTIN-AUGUSTIN

IOSIF VENERA

FLOREA BIANCA-VALENTINA

BALINT GELU-ADRIAN

VOICU EUGEN

MAXIM DRAGOŞ-DĂNUŢ

STOIAN MIRCEA ANDREI

NESTOR RADU

SAMOILĂ FLORIN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ

LALA DORIN-GEORGE

IURUC NICULAE

PRIŞCHING LAURENŢIU

STUPARU IONUŢ-CRISTIAN

ZAMFIRA SORIN-CRISTIAN

NĂSTASE GEORGIANA-EMILIA

CRISTESCU HORIA

HOMOR MARIAN-ION

IVAN LAURENŢIU

TIŢĂ NIKY-ANDREEA

PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ

RICCIO DANIELA

CURIC ELENA

APATIEI PETRICĂ

PARTIDUL VERDE

CĂLINESCU FLORIN

DUMITRU SILVIU

MECHNO CRINA-VERONICA

STOICA CĂTĂLIN-NICOLAE

GRĂDINARU ROXANA-MARIANA

STANCU ŞTEFANIA

TOMA ELENA

MAGEARU LAURENŢIU

GERMAN CORNELIA-FLORINA

BREGA OLEG

RADU ALINA-MIHAELA

BURGHIU PETRICĂ

MECHNO IOAN-ADRIAN

SANDU ELENA

BRÎNZAN GHEORGHE-DANIEL

MATEI MIRELA-MIHAELA

CAZIMIROVICI RĂZVAN

DĂNECI IONELA-ROMINA

NIEKOOP LIDIA-OCTAVIA

BORLEANU LUCIA

GHEORGHIŢĂ CĂLIN-DAN

FĂLCOIANU VICTOR-ALEXANDRU

NEACŞU ANDREI-IONUŢ

KOTOV EDUARD

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

SIMION GEORGE-NICOLAE

MIHAI ANA-MARIA

GEAMĂNĂ DRAGOŞ

VÎLCU SELENA-GABRIELA

NEAŢU EUGENIA

COMAN ION

CHIŢA MARIUS

ENACHE DIANA

COTÎRLAN SIMIONIUC COSTEL

CIOSICI CLAUDIA-NELA

STANOMIR PAUL-SEBASTIAN

FLOREA STELA

BORDEANU CĂTĂLIN-FLORIN

BOSANCU GEORGE-ALEXANDRU

VASILACHE PATRICIA

CIOBANU CRISTIAN

VASILE DUMITRU LUMINIŢA LUANA

CIMPOAE ANGHELINA

ODAJIU ECATERINA

LUPAŞCU ALEXANDRA

COMAN IONUŢ-LUCIAN

POPESCU GEORGE-ALIN

PENG ZHI-DA-RĂZVAN

NICULA CRISTIAN-NICOLAE

MITROI TIBERIU-FLORENTIN

IVANCIU AUGUSTIN-EMANUEL

SIMIONOVICI CONSTANTIN

SFETCU CARMEN

BÂRCOCI IULIAN-ŞTEFAN

DIACONU ROMEO-MIREL

DIMA CEZAR

CIOBANU OCTAVIAN

MORUZI EDUARD-MIHUŢ

NEGREA ADELA

CARAIAN VASILE

ABAZA VIOLETA-ADRIANA

IONESCU VALENTIN-MARIUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR

IONESCU ADRIAN-VIRGIL

CIOBOTARU CORALIA-ROXANA

IOANA ION-FLORIN

ANTOHI MARTA

DINU DĂNUŢ-IONEL

CÂLŢAN TEOFIL

TIŢA MARIAN

BORNACI DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

PLEŞOIANU LIVIU IOAN ADRIAN

POP DĂNUŢ-ONUŢ

PAVELESCU AURELIAN

VASILE VALENTINA-BIANCA

RAŢĂ NADIA-DINUCA

TANAKA ANA-MARIA

MUSCALU ŞTEFAN-MARIUS

OIŢĂ DĂNUŢ

MIRICĂ CRISTINA-ALEXANDRA

BRÎNCOVEANU MARIN

ALECU EMILIA-FLORENŢA

PREDA DRAGOŞ-ŞTEFĂNIŢĂ-GRAŢIAN

OPREA CORINA

DRĂGHICI IULIAN - SORIN

CONSTANTIN MIHNEA-ANDREI

SIMA FLORIN

MITU ADRIAN

GHIDOLU-CAVALERU AURELIA-DENISA

SOARE LAURA-CRISTINA

DOROBANŢU IOAN-MIHNEA

NEACŞU DĂNUŢA

MARGALINA IOAN-ALEXANDRU

CAZACU CONSTANTIN

HUIBAN BOGDAN-SEBASTIAN-GHEORGHE

PÂRVU DUMITRU-ALEXANDRU

TOADER RELU

KARIMI-JAVINANI SIMONA-ILEANA

MARINESCU ANDREEA-GEORGIANA

BÎCĂ GEANINA-ALEXANDRA

SECĂREANU CARMEN-ADRIANA

BUGA RĂDIŢA

ŞAPERA MARIANA

MUNTEANU ANA-MARIA

BOGDAN ANATOLIA-ELENA

MARINESCU ELENA-MARIANA

PETCU-MOLDOVEANU MĂDĂLINA-DANIELA

ROMAN-VERNESCU MIHAELA-BEATRICE

ALTERNATIVA DREAPTĂ

RADU ALEXANDRU MARIAN

LICXANDRU ELVIRA-MARILENA

CRUDU ALEXANDRU

BOZ ALEXANDRU-CONSTANTIN

DICĂ MIHAI-LIVIU

ŞTIOLICĂ FLORIN

SOARE ŞTEFAN

CREŢU MARIA-CODRUŢA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

IOVICI TEODOR-VICTOR

TULUGEA DANIL

CRISTESCU MIHAI

GHENCIU ANGELA

GHICA CIPRIAN-DANIEL

SANDU BOGDAN-NICOLAE

HANTEA ROXANA-THEODORA

MATACHE CARMEN

VASILE MARIAN

ILINCA LUCIAN-CRISTIAN

VOINEA LAURENŢIU-EMILIAN

CIULPAN ANA

RĂDULESCU MIRCEA

CONSTANTINESCU IONUŢ

DATCU MIHAI

NICULESCU VALENTINA

OLTEANU FELICIA

LUNGU GABRIELA

MAFTEI VIOREL

TĂNĂSESCU DAN-TUDOR

TIRON CĂTĂLIN-CONSTANTIN

ILIESCU GEORGE-VALENTIN

PĂUN MARIANA

BEREA ELENA-NICOLETA

CARAMAN IOANA-PAULA

TOPAN DANIEL

STANCIU DANIEL

BEREA ANA-MIHAELA

BRĂTUIANU JENEL

ŞERBĂNESCU CRISTIAN

DOMNU DORINA

MANDOC ŞTEFAN

PETCU MARIAN

GROSU CONSTANTIN

PLEŞEA PARASCHIV

STANCU ANGHEL

ANDREESCU ELENA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE VASILE BOGDAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)

DOBRIŢOIU CORNELIU

POPESCU DUMITRU-DIAN

TEODOR MIHAI-CRISTIAN

MINEA IONEL

MISCHIE DUMITRU

CONSTANTIN ANGELA

PAFOTACHE LIVIU-GEORGE

PIOVAN NICOLAE

FLORESCU THEODORA-IULIA

GURZĂU MARIAN-CIPRIAN

SPĂTARIU MARIAN-DANIEL

DUMBRAVĂ GABRIEL-ŞTEFAN

PVLANDIS ROMEO-GABRIEL

PBĂLAN LUDMILA

PNEACŞU FLORIN

TUDORAŞCU CRISTIAN-ANDREI

BARBU NICOLETA

IORGA ELENA-RAMONA

DOBRESCU LAURA-DIANA

PAVEL DUMITRU

PÂSLARU IULIANA-MIHAELA

ANDRAŞ CĂTĂLIN-GABRIEL

LIVINSCHI GHEORGHE

CANDEA CORALIA-IRINA

LEPĂDATU ELENA-ANDREEA

PGHEORGHE CRISTIAN-MARIAN

PAPASMANGIU ŞTEFAN

DITCOV MIHAI-GEORGE

DOBRE-DĂDUŢ LORENA-CLAUDIA

SCARLAT NICOLAE-MARIAN

SOARE IRINA

PDINU ADRIAN-DANIEL

SINESCU CONSTANTIN

LEFTER OANA-COSTINA

DOBRIN ANDREEA-GEORGIANA

ANASTASIU CRISTIAN-MIRCEA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

ZBĂGANU GHEORGHIŢĂ

CRUŞOVEANU RĂDIŢA

NOVAC CRISTINA

NIŢU GEORGIANA-CERASELA

CANDIDAT INDEPENDENT GEONEA IONELA-ALINA

CANDIDAT INDEPENDENT NICOLAE VALERIU-CIOLAN

CANDIDAT INDEPENDENT ŞERBAN DANIELA

CANDIDAT INDEPENDENT OPREA GABRIEL

CANDIDAT INDEPENDENT STOCHIŢĂ AUREL-CĂTĂLIN

Calendar alegeri parlamentare 2020

Campania electorală a început pe 6 noiembrie şi se va încheia pe data de 5 decembrie, la ora 7:00. Ultimul reper calendaristic este data de 6 decembrie, ziua votării.

6 noiembrie - începerea campaniei electorale

3 decembrie, ora 24,00 - depunerea sau livrarea plicurilor exterioare conţinând documentele de vot prin corespondenţă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă

5 decembrie, ora 7,00 - încheierea campaniei electorale

6 decembrie, ora 7,00 - începerea votării

6 decembrie, ora 21,00 - încheierea votării