Alessandra, partenera de scenă a lui Theo Rose, vrea o carieră solo? Dezvăluiri din spatele colaborării cu artista: "Chestiile astea m-au speriat"

Alessandra este o artistă foarte talentată. Aceasta a cunoscut notorietatea, find partenera de scena a lui Theo Rose. Cele două se completează excelent, făcând un adevărat spectacol oriunde cântă. Alessandra a fost invitată în cadul emisiunii "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, unde a făcut o serie de dezvăluiri despre

Cum au ajuns Alessandra și Theo Rose să cânte împreună?

cariera sa.

Pe lângă faptul că se completează foarte bine în cântat, Alessandra și Theo Rose sunt și foarte bune prietene. Cea dintâi a povestit cum s-au cunoscut și cum au ajuns să facă echipă pe aceeași scenă.

"M-am gândit de foarte multe ori dacă îmi e mai bine singură sau într-un proiect cu ea. Acum suntem cumva la pachet, asta și pentru că stăm foarte mult împreună, ne afișăm împreună, cântăm împreună foarte mult. Noi avem o istorie în spate. Ne-am cunoscut la un festival, la un moment dat, când eram mai mici. Ne-am plăcut, nebune amândouă, dar nu prea am mai vorbit după, eram și din alte orașe. Viața a făcut să fim împreună la aceeași manageri. Am fost distante, scânteia a fost când am fost împreună, în aceeași cameră, la același festival. Ne-am înțeles foarte bine și ne-am certat o singură dată. Am ținut puțină supărare pe ea, vreo două luni.", a declarat Alessandra.

Alessandra se gândește la o carieră solo?

După mult timp de vocea a doua a lui Theo Rose, Alessandra recunoaște că s-a gândit de multe ori să aibă propriile proiecet în materie de muzică.

Totuși, momentan, nu a făcut acest pas, deoarece există lucruri care au dat-o înapoi. Iată despre ce este vorba.

"Ea e dicționar de cântece. Eu prind foarte repede. Eu fiind solo înainte de ea, m-am gândit dacă mi-ar plăcea să mă întorc. Eu am văzut faima și tot ce i se întâmplă ei acum. Le-am experimentat lângă ea. Toți copiii care vin și o iau pe sus, o pupă. Chestiile astea sunt extraordinare, doar că pe mine m-au și speriat. Când ești în față cum sunt artiștii mainstream, cum e ea, ești extraordinar de expus și vulnerabil. Am stat foarte mult să mă gândesc dacă vreau, vreau, dar până acum nu am fost pregătită să mă expun în felul ăsta.(...) Noi amândouă cântăm dar din poziții diferite, iar eu consider că e mult mai greu ce face ea, iar ea poate consideră că e mult mai greu ce fac eu.", a mărtursit Alessandra, în emisiunea "Duet".