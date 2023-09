Alex Ashraf, concediat de Oana Zăvoranu înainte de divorț. Cei doi nu mai sunt parteneri la clinica medicală a brunetei: ”Totul e făcut de mine”

In articol:

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf sunt împreună din anul 2013, devenind soț și soție trei ani mai târziu. În tot acest timp, cei doi foști soți au adunat o avere, pe lângă ce deținea deja vedeta, astfel că acum, odată cu divorțul, trebuie să facă și partajul, mulți curioși așteptând să vadă ce și cât au cei doi de împărțit.

Însă, până să se ajungă în acel punct, se pare că deja unele lucruri sunt foarte clare între cei doi foști parteneri.

Zăvo i-a dat lovitura fostului ei partener

Și asta pentru că, informațiile publicate în cadrul unei emisiuni TV spun că Alex Ashraf, cu mult timp în urmă, a fost concediat de Oana Zăvoranu.

Ei erau parteneri la clinica medicală deținută de brunetă, doar că acum această afacere nu se va mai împărți la doi, căci el nu mai este acționar.

Ba mai mult decât atât, se zvonește că, de fapt, clinica nu i-ar mai aparține nici ”Queridei”. Gurile rele spun că proprietatea a fost deja cumpărată de un om de afaceri, însă nimic nu a fost până acum confirmat sau infirmat.

Dar, de menționat este și faptul că, așa cum spune Oana Zăvoranu, partajul nu ar fi unul lung și anevoios, căci Alex Ashraf nu ar avea pretenții.

Conform declarațiilor brunetei, tot ce au realizat în anii de relație este, de fapt, munca sa și banii săi, deci fostul partener nu are ce să ceară și pentru ce se lupte, căci nimic nu i-ar aparține.

"Sunt în sfârșit liberă și aștept pretendenții... glumesc;). Nu are ce pretenții să aibă, totul e făcut de mine", a spus Oana Zăvoranu, pentru WOWbiz.ro.

Alex Ashraf, concediat de Oana Zăvoranu înainte de divorț [Sursa foto: Facebook ]

Alex Ashraf a cheltuit o avere cu amanta

De menționat ar fi și faptul că, deși acum el nu ar avea pretenții, în timpul mariajului, când o înșela pe vedetă cu o brunetă pe care a cunoscut-o online, Oana spune că a fost păgubită de sute de mii de euro.

Și asta pentru că Alex Ashraf i-ar fi luat amantei casă, mașină și i-ar fi plătit operațiile estetice din banii actriței.

„ Am dovezi. Sunt împreună de un an jumate, i-a luat casă și mașină din banii mei, i-a făcut și operații estetice, tot pe banii mei. Din păcate, nu a apreciat nimic din ce a avut de la mine. Când a văzut că începem să avem probleme, i-a cumpărat ei casă și mașină. El acum face totul pe banii soției, adică pe banii mei. Casă, mobilă, mașină, operații estetice. Serios. Am dovadă. A cheltuit 162 de mii de euro cu ea, din banii mei”, a declarat Oana Zăvoranu, pentru Viva.ro