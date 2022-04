Alex Bodi are tot ce își dorește, dar totuși îi lipsește ceva și nu se poate cumpăra cu bani! "Dăm înainte, supraviețuim" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bodi este un om de afaceri român care a devenit cunoscut în urma unor povești controversate, dar și pentru viața de lux pe care o duce.

Ce are în plan Alex Bodi pentru anul acesta?

Deși are un aspect impunător, de bărbat dur, pe interior este un tată devotat, un om sensibil, a cărui prioritate a fost mereu familia.

Alex Bodi recunoaște că, în ciuda vieții sale tumultoase, are o prioritate pe care nu o neglijează niciodată. Într-un interviu exclusiv difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, afaceristul ne-a spus toate lucrurile pe care și le dorește pentru acest an.

"Singura mea prioritate acum este să scap de problemele mele și să pot avea o viață normală din nou, adică să nu existe niciun fel de restricții, limite, să pot să călătoresc, să pot fi din nou cu familia mea, să îmi văd de afacerile mele, de lucrurile care cu adevărat fericit, să îmi dedic timp și mie. Am avut avut un an și jumătate în care am stat puțin în stres. Dar na, dăm înainte, supraviețuim.", a declarat Alex Bodi.

Îl deranjează pe Alex Bodi faima?

Faima vine la pachet cu bucurii, dar și neplăceri. Alex Bodi nu este o vedetă, însă foarte multă lume este interesată de viața lui. Acest lucru poate deveni deranjant uneori, însă acesta ne-a spus cum privește el situația.

"Nu pot să zic că sunt deranjat, eu mă adaptez foarte ușor. Îi înțeleg pe fiecare, înțeleg poziția fiecăruia, le înțeleg munca, știu că sunt lucruri naturale, doar că au fost anumite întâmplări sau anumite situații în care se depășesc niște limite. Atunci sunt puțin deranjat, dar ce putem face? Asta este.", a mărturisit, Alex Bodi, în interviul acordat Andradei Bratovianu.

Ce îi lipsește lui Alex Bodi?

Oricâte lucruri ar avea, oricărui om de pe această planetă îi lipsește ceva. În acest caz se află și Alex Bodi, care, deși pare că are totul, există ceva care nu poate fi cumpărat cu bani și încă nu există în viața lui.

"Cred că nu există om pe pământul acesta care să spună <<Da, eu sunt împlinit complet și am parte de toate.>> Sunt momente în care nu recunoști neapărat că duci lipsă de ceva, dar se compensează una pe alta. E super simplu: Vrei să faci bani, nu o să ai timp de alte chestii. Când ești plecat, nu o să poți sta cu familia. Când ești cu familia, nu poți să te bucuri de alte chestii. Lucrurile materiale îți dau plăcerea aia de moment, dar dacă stai să te gândești cu adevărat, fericirea și lucrurile care te fac super împlinit, pentru mine cel puțin, sunt familia și copiii. Astea sunt primordiale. Dar câteodată îmi lipsește liniștea, atât.", a spus Alex Bodi, în cadrul interviului de pe WOWnews.