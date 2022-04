Daniela Gyorfi, Paște la dublu! Artista sărbătorește în fiecare an de două ori! "Eu nu am ținut și nu țin post" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei.

Cum petrece Daniela Gyorfi de Paște?

Daniela Gyorfi se numără printre artiști care preferă să lase deoparte evenimentele și să stea acasă, în sânul familiei. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, artista ne-a dezvăluit cum se vor bucura de această sărbătoare specială.

"O să petrec, ca orice om, în familie, cu Maria, cu George, poate cu niște prieteni, să vedem dacă ne adunăm, dacă ne nimerim în program. În familie, acasă, liniștiți, luăm masa împreună, despre asta e Paștele. Nu sunt împotriva celor care cântă în această perioadă, foarte frumos, dar fiecare cum vrea să facă. Noi am ales să stăm acasă în ziua de Paște. Noi avem și o afacere, se duce George în Centrul Vechi la clubul nostru.", a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi sărbătorește Paștele de două ori

Se pare că Daniela Gyorfi iubește atât de mult Paștele încât îl sărbătorește de două ori! Aevăratul motiv este faptul că soâul ei este catolic și ia Lumină cu o săptămână înaintea ei. Astfel, fiind o familie, trebuie să se adapteze situației. Pentru Daniela este ceva frumos inedit și în fiecare an se bucură de ce îi rezervă aceatsă sărbătoare.

În acest context, artista ne-a spus cât de mult ține la tradiții și ce obiceiuri sunt importante pentru ea.

"Nu știu cât de mult contează sau ce înseamnă obiceiuri. Eu nu am ținut și nu țin post, pentru că important este cum gândești și ce suflet ai. Ceea ce ținem noi ca tradiție e să ne luăm ceva nou, haine. George este catolic, deci am sărbătorit o dată Paștele. Eu cu Măriuca suntem ortodoxe. O să mergem la biserică să luăm Lumină. Noi nu mâncăm miel, cum fac alții. Noi am sărbătorit Paștele la dublu. Așa facem mereu. E foarte frumos, fie că ești catoloc sau ortodox, credința în Dumnezeu e aceeași.", a mărturisit Daniela Gyorfi, în exclsuivitate, pentru WOWbiz.ro.