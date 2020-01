Alex Bodi pare să aibă tot, dar puțini știu că a trecut și prin clipe foarte grele. E căsătorit cu Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai frumoase femei din România, are destui bani cât să trăiască fără grija zilei de mâine și este tatăl a două fetițe superbe.

Alex Bodi a povestit la Teo Show despre una dintre cele mai grele perioade din viața lui, atunci când nu îi mergea bine nici pe plan profesional și nici pe plan personal.

„În 2012 am avut parte de o lovitură foart puternică, am avut un declin pe toate părțile. Părinții mei s-au supărat pe mine, mi-am pierdut afacerile, am pierdut bani și m-am desprțit și de mama fiicei mele mari. A durat să îmi revin, dar mi-am dat seama că nu am de ales. Mulți s-au bucurat de eșecul meu (...)”, a povestit Alex Bodi la Teo Show.

Alex Bodi, despre Bianca Drăgușanu și cum este el într-o relație

„Nu aș accepta înșelatul. Trădarea poate fi nu neapărat fizică. Minciuna, ipocrizia m-ar deranja pe mine foarte tare. Nu îmi doresc să plătesc cu aceeași monedă pentru că și eu am făcut greșeli și poate nu am fost „răsplătit” cu aceeași chestie. Toți greșim, e uman să greșești.

Gelozia apare involuntar. Nu am parte cu Bianca pe chestia asta, mi le spune mie, când i se pare ei sau vede ceva din exterior, dar nu prea face. De exemplu, mergi la o cină, vine cineva, se așază lângă ea și poate nu știe că sunt cu ea sau poate îi trimite cineva un buchet de flori... Gelozia poate fi și provocată intenționat. Eu încerc să fiu liniștit și să explic”, a explicat Alex Bodi la Teo Show.