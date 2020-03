Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au format un cuplu timp de mai bine de un an și jumătate. S-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori și, chiar și după divorțul cu scandal, fanii cred că este posibil ca ei să ajungă din nou să formeze un cuplu.

Recent, afaceristul din Mediaș a publicat o fotografie și un mesaj cu subînțeles, dând celor din jur și mai multe motive să creadă că el și fosta lui soție ar putea ajunge din nou împreună.

este mesajul pe care Alex Bodi l-a publicat pe pagina lui de Instagram, după divorțul de Bianca Drăgușanu, în dreptul unei fotografii cu doi lei, imagine pe care cei doi au folosit-o de multe ori în mediul online când vorbeau despre cuplul lor.

Alex Bodi, declarații în exclusivitate despre motivele divorțului de Bianca Drăgușanu

Alex Bodi a vorbit despre scandalul monstru cu Madi Drăgușanu, mama soției lui: „Dacă ți-aș vorbi ca un bărbat adevărat și fără să țin cont de ceva, mama ei nici nu trebuia să existe în discuția asta. Eu mereu mi-am cerut scuze în fața Biancăi când am greșit, dar și în fața oricui. I-a zis niște chestii de cineva apropiat mie. Cel mai mult mă deranjează că m-a acuzat de anumite lucruri”.

Printre altele, Alex Bodi a povestit ce s-a întâmplat în parc, atunci când mama Biancăi Drăgușanu a sunat la poliție.

„Nu știu de ce a început să debiteze despre mine. E și din vina ei (n. red. Bianca) pentru că are 38 de ani și nu știe să zică „Stop!”. Ea evită certurile cu mama ei și nu i-am zis niciodată să aleagă între mine și mama ei. Eu m-am certat telefonic cu Bianca, dar după eram cu un băiat care era martor, i-am luat un buchet de flori și m-am dus la ea acasă. Eu n-am trecut de ușă că mama ei a sunat la poliție fără să spună nimic. M-am dus în parc, am vorbit cu ea. M-a văzut că eram supărat, m-a mângâiat. A apărut din nou mama ei și mi-a zis niște lucruri care m-au deranjat. I-am vorbit diferit față de cum vorbesc eu de obicei. A început să mă filmeze, dar și eu am filmări”.

Alex Bodi a recunoscut că a lovit-o pe Bianca: „Pentru că sunt provocat”

„Da, am avut o altercație, dar pentru că sunt provocat. Eu i-am zis să nu mă facă să-i fac rău. Nu am de gând și nu vreau să avem o relație ca să ne facem rău. Ne-am tot certat, ne-am împăcat”, a mărturisit el.