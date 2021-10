Alex Velea, amenințat de fiorosul Eastbull: ”Vom discuta față în față”! Se recomandă ”cel mai sexy interlop” și este celebru în Italia!

In articol:

OG Eastbull este noua senzație românească pe Youtube. Rapperul, membru al trupei Golani, e primul român laureat cu aur și platină în industria muzicală din Italia, țară unde a crescut.

Eastbull despre Velea: ”Nu a avut niciodată c****”

Eastbull, care acum are zeci milioane de vizionări pe Youtube, a vâdut droguri, în adolsecență, alătrui de colegul său de trupă, Alex Sosa iar acum spune despre el că este

Recent, Eastbull i-a transmis un mesaj dur lui Alex Velea, pe care l-a anunțat că va veni vremea în care va sta față în față cu el. Alfred Hodor, pe numele lui real, are o problemă mai veche cu partenerul Antoniei, după ce acesta i-a promis că vor lucra împreună dar nu s-a ținut de cuvânt.

Eastbull a vândut droguri în tinerețe

Conflictul dintre Alex Velea și membri trupei Golani a fost explicat mai pe larg de Alex Sosa, colegul lui Hodor. Acesta susține că Velea i-a abordat la un concert pe care ei l-au avut în România, i-a invitat la studio și le-a propus o colaborare muzicală.

”Ne-a dus cu zăhărelul 7 luni de zile”

Velea s-ar fi arătat interesat să investească în proiectul muzical al trupei Golani, condiția fiind aceea ca muzica acesteia să apară pe canalul de Youtube al Golden Gang. Alex nu doar că nu s-ar fi ținut de cuvânt dar le-a și blocat activitatea românilor din Italia, care au așteptat aproape 7 luni ca acesta să le trimită banii.

”Am fost contactați acum un an sau doi. Venise Alex la unul din primele noastre live-uri. De acolo am devenit tovarăși, de câte ori veneam la București mergeam la ei în studio, am petrecut împreună. Ca între artiști: hai să colaborăm, vă ajut eu, frățioru meu...

Urmau să ne ajute să semnăm cu o casă de discuri, noi nu aveam pe nimeni în România, atunci, să se ocupe de booking și voiam un investitor pentru proiectul nostru care era aproape gata. Ne-am pus de acord la prețuri și tot, după ce ne-am întors în Italia trebuia să ne trimită banii să facem primul clip, să iasă pe canal la ei.

Normal că nu ne-au trimis banii, ne spuneau mereu ”mâine”. Și uite așa, cu zăhărelul, au trecut 7 luni de zile în care noi nu am scos o piesă. Piesele pe care le făcusem împreună, la fel... le cerusem pentru că trebuia să le facem mix și master, ne-au tot amânat”, a povestit Alex Sosa în urmă cu câteva luni.

Velea: ”Mi-am dat seama că sunt slabi rău”

De cealaltă parte, Alex Velea le-a răspuns celor doi într-un interviu în Vice, în care a povestit că Eastbull și Sosa sunt slabi ca artiști și că aceștia au avut pretenții exagerate.

Alex Velea are probleme și în Italia

”Au venit pe urmă pe la noi la studio, ne-am distrat, dar mi-am dat seama că sunt slabi rău ca artiști. Sosa când a început să cânte… Eastbull e mai bun, dar Sosa… Ne era drag de ei ca personaje, dar nu ca artiști, așa că, totuși, a rămas să încercăm să lucrăm un album, ceva, dar apoi au început cu nepoțeli de-alea… Gen, să le trimit bani, că fac ei clipul acolo. Chipurile, au găsit prostul. Pretențiile lor erau prea mari pentru ce erau ei ca artiști”, a explicat Alex Velea.